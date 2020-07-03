Лерой Сане став гравцем "Баварії": деталі гучного трансферу – фото
Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Німеччини Лерой Сане став гравцем мюнхенської "Баварії". У п'ятницю, 3-го липня, про трансфер офіційно оголосила "Баварія".
Як повідомляє офіційний сайт "Баварії", контракт підписано до 30 червня 2025 року.
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З наступного тижня Сане почне готуватися разом з командою до нового сезону.
Скандал під час трансферу
2 липня фотографії були заздалегідь викладені на арабській версії сайту "Баварії". Після цього вони були видалені.
Зазначається, що керівництво клубу дуже невдоволене цим фактом, адже вони планували оголосити про перехід тільки 3 липня.
Деталі трансферу Сане у "Баварію"
Як повідомляє Bild, "Баварія" заплатить за Лероя 50 мільйонів. 45 мільйонів "Манчестер Сіті" отримає відразу, а інша частина буде виплачуватися як бонуси.
Німець наполягав на зарплаті у 20 мільйонів на рік. Та через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19, Лерой буде зароблять 17 мільйонів на рік.
Більше нього у "Баварії" отримують тільки капітан Мануель Ноєр та Роберт Левандовський.
Лерой не зможе зіграти за "Баварію" у рамках Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. В 1/8 фіналу мюнхенці в першій грі здолали "Челсі" (3:0).
Сане мав перейти у "Баварію" торік
- Вихованець "Шальке" Сане мав стати гравцем "Баварії" ще торік. "Баварія" погодилася заплатити за Лероя 120 мільйонів євро.
- Проте гравець травмувався у матчі за Суперкубок Англії і вибув на весь сезон.
- Тепер "Баварії" вдалося домовитися про значно меншу суму через кризу, травму Лероя те закінчення терміну контракту футболіста з "містянами".