Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Німеччини Лерой Сане став гравцем мюнхенської "Баварії". У п'ятницю, 3-го липня, про трансфер офіційно оголосила "Баварія".

Як повідомляє офіційний сайт "Баварії", контракт підписано до 30 червня 2025 року.

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З наступного тижня Сане почне готуватися разом з командою до нового сезону.

️ Hasan #Salihamidžić, Sportvorstand des #FCBayern: „Wir sind sehr froh, dass Leroy Spieler des FC Bayern wird. Leroy ist ein Unterschiedsspieler und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität verstärken." #ServusLeroy#MiaSanMia @LeroySane19 @Brazzo — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2020

Скандал під час трансферу

2 липня фотографії були заздалегідь викладені на арабській версії сайту "Баварії". Після цього вони були видалені.

Зазначається, що керівництво клубу дуже невдоволене цим фактом, адже вони планували оголосити про перехід тільки 3 липня.

First photos of Leroy Sané signing his Bayern contract and in a Bayern shirt pic.twitter.com/JZmLr2OQu6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2020

Деталі трансферу Сане у "Баварію"

Як повідомляє Bild, "Баварія" заплатить за Лероя 50 мільйонів. 45 мільйонів "Манчестер Сіті" отримає відразу, а інша частина буде виплачуватися як бонуси.

Німець наполягав на зарплаті у 20 мільйонів на рік. Та через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19, Лерой буде зароблять 17 мільйонів на рік.

Більше нього у "Баварії" отримують тільки капітан Мануель Ноєр та Роберт Левандовський.

Лерой не зможе зіграти за "Баварію" у рамках Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. В 1/8 фіналу мюнхенці в першій грі здолали "Челсі" (3:0).

Сане мав перейти у "Баварію" торік