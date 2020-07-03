УЄФА офіційно опублікував календар матчів Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Коли "Шахтар" розпочне груповий етап та дата фіналу Ліги чемпіонів – читайте у матеріалі Спорт 24.

Календар Ліги чемпіонів-2020/21 зазнав змін, адже нинішній сезон завершиться тільки 23 серпня. Про це повідомляє УЄФА.

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Що змінилося

Кваліфікація, яка повинна була початися 23 червня, стартує 8 серпня, а груповий етап – 20 жовтня.

Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня в Афінах (Греція). Плей-офф турніру пройде за звичним графіком.

Донецький "Шахтар" гарантував собі участь у груповому етапі, адже став чемпіоном України.

Всі протистояння у кваліфікації будуть складатися з одного матчу, крім раунду плей-офф, де суперники традиційно зіграють вдома і на виїзді.

Зазначимо, що срібний призер чемпіонату України стартує з третього раунду кваліфікації. Торік у цьому раунді "Динамо" програло бельгійському "Брюгге".

Фінал відбудеться на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі, який повинен був приймати вирішальний матч 2020 року.

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Календар Ліги чемпіонів 2020/2021

Кваліфікація

08/08/2020 – 11/08/2020 Попередній раунд

18/08/2020 – 19/08/2020 Перший відбірковий раунд

25/08/2020 – 26/08/2020 Другий відбірковий раунд

15/09/2020 – 16/09/2020 Третій відбірковий раунд

22/09/2020 – 30/09/2020 Раунд плей-офф

Груповий етап

20/10/2020 – 21/10/2020 Тур 1

27/10/2020 – 28/10/2020 Тур 2

03/11/2020 – 04/11/2020 Тур 3

24/11/2020 – 25/11/2020 Тур 4

01/12/2020 – 02/12/2020 Тур 5

08/12/2020 – 09/12/2020 Тур 6

Плей-офф