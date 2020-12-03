Київське Динамо зіграло матч ліги чемпіонів проти Ювентуса. Українська команда поступилася на виїзді. Але не всі гравці Динамо були вкрай засмучені цій поразці.

Як мінімум один гравець Динамо повернувся з Італії не з порожніми руками. Нападник киян Жерсон Родрігеш отримав після матчу футболку Кріштіану Роналду. Фотографією подарунку від зіркового португальця гравець поділився в інстаграм.

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"Дякую, король Кріштіану", – підписав фотографію Жерсон Родрігеш.



Жерсон Родрігеш отримав футболку Кріштіану Роналду / Скрін

Відзначимо, що Родрігеш в матчі проти Ювентуса зіграв 72 хвилини, після чого був замінений на Карлоса де Пену. Гравець мав декілька шансів відзначитися забитим голом, але забити так і не зумів.

Додамо, що Жерсон Родрігеш народився у Португалії, як і Кріштіану Роналду. Однак ще у шкільному віці він перебрався до Люксембургу. Саме громадянство цієї країни він згодом і отримав. І в 2017 році дебютував за збірну. Родрігеш за збірну Люксембургу зіграв у матчах проти України та Португалії.

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