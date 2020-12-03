Стало відомо хто з гравців Динамо отримав футболку Роналду після матчу з Ювентусом
Київське Динамо зіграло матч ліги чемпіонів проти Ювентуса. Українська команда поступилася на виїзді. Але не всі гравці Динамо були вкрай засмучені цій поразці.
Як мінімум один гравець Динамо повернувся з Італії не з порожніми руками. Нападник киян Жерсон Родрігеш отримав після матчу футболку Кріштіану Роналду. Фотографією подарунку від зіркового португальця гравець поділився в інстаграм.
До теми Ювентус всуху розгромив Динамо у Лізі чемпіонів: відео
"Дякую, король Кріштіану", – підписав фотографію Жерсон Родрігеш.
Жерсон Родрігеш отримав футболку Кріштіану Роналду / Скрін
Відзначимо, що Родрігеш в матчі проти Ювентуса зіграв 72 хвилини, після чого був замінений на Карлоса де Пену. Гравець мав декілька шансів відзначитися забитим голом, але забити так і не зумів.
Додамо, що Жерсон Родрігеш народився у Португалії, як і Кріштіану Роналду. Однак ще у шкільному віці він перебрався до Люксембургу. Саме громадянство цієї країни він згодом і отримав. І в 2017 році дебютував за збірну. Родрігеш за збірну Люксембургу зіграв у матчах проти України та Португалії.
27 листопада 2020 року українська тенісистка Ольга Янчук народила йому сина.
Поділитися новиною
-
Пеле написав лист Марадоні: Для мене ти завжди будеш другом з великим серцемсьогодні , 15:01
-
Ногами у стрибку в груди арбітру: футбольний матч в Узбекистані закінчився побоїщем – відео1 грудня , 17:11
-
Бій Тайсон – Джонс завершився нічиєю: розлючений Майк зі скандалом покинув ринг29 листопада , 08:39