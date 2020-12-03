Усик пояснив, чому хоче битися тільки з Джошуа
Український боксер важкої ваги Олександр Усик – претендент на чемпіонський пояс WBO. Поясом володіє британець Ентоні Джошуа. Непереможний Усик прагне битися за титул саме з Джошуа.
В інтерв'ю ютуб-каналу USYK17 33-річний Усик розповів, хоче провести наступний поєдинок за титул проти Ентоні Джошуа.
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Британець може відмовитися захищати титул проти Усика. Тоді пояс, ймовірно, стане вакантним й Усик зустрінеться з іншим боксером.
"Хочу боксувати за чемпіонський пояс. У наступному поєдинку. Знаю, що Джошуа і Ф'юрі хочуть провести між собою бій. Нехай боксують, але я претендент на пояс WBO і хочу його отримати", – сказав Усик.
Як відомо, Джошуа й Тайсон Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Усик стоїть на заваді цьому бою.
Розумію, що вони хочуть зробити найгучніший бій за об'єднання з обов'язковим реваншем. Але прийшла моя черга,
– зазначив українець.
Усик заявив, що хоче зустрітися саме з Джошуа, адже той володіє ще двома титулами – WBA та IBF.
"Давайте будемо розмовляти, залишайте пояс WBO і проводите свій бій. Але взагалі хочу боксувати з Ентоні Джошуа, у нього ж ще є пояса. WBO – провокатор того, як це можна зробити", – резюмував Усик.
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