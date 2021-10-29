Бойовий склад
Тренерський штаб збірної Боснії та Герцеговини на чолі з Івайло Петером оголосив заявку національної команди на вирішальні два поєдинки відбору на чемпіонату світу-2022. Боснійці 13 листопада зустрінуться з фінами, а вже 16 листопада зіграють проти України.
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Обидва матчі боснійці гратимуть на очах рідних уболівальників. У заявку увійшли 27 футболістів. Петер викликав бойовий склад на чолі з нападником Едіном Джеко, який створив чимало проблем "синьо-жовтим" у першій грі у Львові.
Заявка Боснії і Герцеговини
- Воротарі: Ібрахім Шехіч, Нікола Васіль, Кенан Піріч.
- Захисники: Бранімір Ципетіч, Матео Сушич, Юсуф Газібеговіч, Сеад Колашінац, Елдар Чівіч, Аднан Ковачевіч, Анел Ахмедходжіч, Денніс Хаджикадуні, Сініша Санічанін, Александар Йовічыч, Айдін Нукіч
- Півзахисники: Амір Хаджіахметовіч, Раде Круніч, Міралем П'яніч, Амер Гояк, Гойко Цимірот, Мірослав Стевановіч, Аде Наліч, Ельмедін Жилікіч, Елвіс Шаріч
- Нападники: Едін Джеко, Лука Менало, Ермедін Деміровіч, Смаїл Превляк
Ситуація боснійців у групі
Боснійська збірна з 7 очками йде четвертою у групі D. Україна випереджаю суперника лише на два пункти. Тому у цій групі ще нічого не вирішено. Між ними розташовується Фінляндія, у якої 8 балів.
Лідирує у групі Франція – 12 очок. Перший матч проти "синьо-жовтих" на "Арені Львів" у місті Лева завершився мировою 1:1. За українську збірну забив Андрій Ярмоленко, а от у складі суперника відзначився Анел Ахмедходжич.
Щодо гри з фінами, то боснійці грали з ними ще у першому турі відборі. Тоді матч завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.