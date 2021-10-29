Бойовий склад

Тренерський штаб збірної Боснії та Герцеговини на чолі з Івайло Петером оголосив заявку національної команди на вирішальні два поєдинки відбору на чемпіонату світу-2022. Боснійці 13 листопада зустрінуться з фінами, а вже 16 листопада зіграють проти України.

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Обидва матчі боснійці гратимуть на очах рідних уболівальників. У заявку увійшли 27 футболістів. Петер викликав бойовий склад на чолі з нападником Едіном Джеко, який створив чимало проблем "синьо-жовтим" у першій грі у Львові.

Заявка Боснії і Герцеговини

Воротарі: Ібрахім Шехіч, Нікола Васіль, Кенан Піріч.

Ібрахім Шехіч, Нікола Васіль, Кенан Піріч. Захисники: Бранімір Ципетіч, Матео Сушич, Юсуф Газібеговіч, Сеад Колашінац, Елдар Чівіч, Аднан Ковачевіч, Анел Ахмедходжіч, Денніс Хаджикадуні, Сініша Санічанін, Александар Йовічыч, Айдін Нукіч

Бранімір Ципетіч, Матео Сушич, Юсуф Газібеговіч, Сеад Колашінац, Елдар Чівіч, Аднан Ковачевіч, Анел Ахмедходжіч, Денніс Хаджикадуні, Сініша Санічанін, Александар Йовічыч, Айдін Нукіч Півзахисники: Амір Хаджіахметовіч, Раде Круніч, Міралем П'яніч, Амер Гояк, Гойко Цимірот, Мірослав Стевановіч, Аде Наліч, Ельмедін Жилікіч, Елвіс Шаріч

Амір Хаджіахметовіч, Раде Круніч, Міралем П'яніч, Амер Гояк, Гойко Цимірот, Мірослав Стевановіч, Аде Наліч, Ельмедін Жилікіч, Елвіс Шаріч Нападники: Едін Джеко, Лука Менало, Ермедін Деміровіч, Смаїл Превляк

Ситуація боснійців у групі

Боснійська збірна з 7 очками йде четвертою у групі D. Україна випереджаю суперника лише на два пункти. Тому у цій групі ще нічого не вирішено. Між ними розташовується Фінляндія, у якої 8 балів.

Лідирує у групі Франція – 12 очок. Перший матч проти "синьо-жовтих" на "Арені Львів" у місті Лева завершився мировою 1:1. За українську збірну забив Андрій Ярмоленко, а от у складі суперника відзначився Анел Ахмедходжич.

Щодо гри з фінами, то боснійці грали з ними ще у першому турі відборі. Тоді матч завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2.