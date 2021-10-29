Через карантин, Динамо було змушено ввести обмеження для вболівальників, які мають намір відвідати футбольний матч.

Детальніше Київ офіційно потрапив до червоної зони

На трибуни власників квитків будуть пускати лише за наявності одного з таких документів:

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу,



негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу,

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати),

документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19.

Зазначена вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Перевірка документів буде здійснюватися на вході на стадіон. Відтак в Динамо попросили вболівальників прибути заздалегідь, щоб не створювати скупчення перед НСК "Олімпійський" та мати можливість вчасно потрапити на гру.

Окрім того, під час перебування на території стадіону глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот.



Перелік обмежень у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу