Товариський матч між Надалем та Станіславським відбувся на кортах академії іспанського тенісиста. Сама гра тривала не довго – спортсмени провели декілька розіграшів, після чого відправилися на особисту бесіду.

Для Станіславського Надаль став не першим відомим тенісистом, з ким йому довелося зіграти товариський матч. 97-річний тенісист до цього зустрічався і з іншими відомими спортсменами на корті, серед яких Роджер Федерер, Андрій Медведєв та Еліна Світоліна.

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Варто додати, що Станіславський був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший чинний тенісист у світі.