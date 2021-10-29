Ще такого успішного старту не було
Відразу чотири тенісистки продовжують свій шлях на турнірах WTA 250. Три українки зіграють у чвертьфіналі у Клуж-Напоці (Румунія). Чвертьфіналістками стали Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.
До теми Костюк на характері переграла Бартель: це третя українка, яка вийшла в 1/4 фіналу у Румунії
Даяна Ястремська буде боротись за вихід у півфінал турніру в Courmayeur Ladies Open в Італії.
До цього на трьох турнірах лише по дві українки виходили в 1/4 фіналу. Спершу це було на змаганнях в Абу-Дабі. Там до цієї стадії пробились перша ракетка України Еліна Світоліна та талановита тенісистка Марта Костюк.
Другий турнір, де у чвертьфінал вийшли дві українки, був у Будапешті – Ангеліна Калініна та Катерина Козлова. Третій такий успішний старт для українок був у Чикаго, там у чвертьфінал вийшли все ті ж Марта Костюк та Еліна Світоліна.
З ким зіграють українки у чвертьфіналі?
На Калініну чекає одна з найскладніших суперниць – естонка Анетт Контавейт, яка посідає 14 місце у рейтингу WTA.
Цуренко у чвертьфіналі турніру у Румунії зіграє проти шведки Ребекки Петерсон. Також непростий матч чекатиме на Костюк. Марта вийде на корт проти представниці Великої Британії Емми Радукану. Саме з цієї суперницею хотіла зустрітись Костюк. Про це вона зазначала після матчу 1/8 фіналу.
Єдина з українок в Італії Даяна Ястремська буде боротись за путівку у півфінал із італійкою Ясміне Паоліні.