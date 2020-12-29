Цей 2020-й став складним роком не лише через скасування турнірів, несправедливі рішення для українських спортсменів, змагання без глядачів, а й змусив плакати весь світ. Рік, який запам'ятається втратами людей з великої літери та "Королів" у своїх видах спорту.

Люди, які віддали своє життя улюбленій справі. Ті, хто підіймав на ноги сотні й тисячі людей, змушував переживати незабутні емоції та перевертав з ніг на голову спортивні рекорди. Цьогоріч світ сколихнули декілька трагічних смертей. Спорт 24 згадує відомих спортсменів, які пішли із життя у 2020 році.

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Карлос Де Леон

У перший день нового року 60-річний боксер, який став першим чемпіоном у у важкій вазі, несподівано покинув цей світ. Довго ніхто не пояснював справжню причину смерті, але спортсмен помер через зупинку серця.

У 1982 році програв нокаутом Есті Гордону, але в наступному році повернув титул у реванші. Завдяки цьому назавжди вписав своє ім'я в історію, ставши першим дворазовим чемпіоном дивізіону.



Карлос Де Леон / Фото: Amazon

За свою кар'єру Де Леон записав ще один цікавий рекорд – він єдиний в історії чотириразовий чемпіон крузервейту. У період з 1984/85 і з 1986/87 володів також титулом чемпіона світу за версією журналу The Ring. Свою кар'єру завершив на досить таки сумній ноті. Дві поразки змусили боксера покласти рукавички на поличку у 1995 році.

Роджер Мейвезер

На 58 році життя помер колишній чемпіон світу Роджер Мейвезер. В останні роки життя у боксера різко погіршився стан здоров'я, частково втратив пам'ять, а до всього ще й додався діабет. Він був тренером Мейвезера-молодшого.



Роджер Мейвезер / Фото: Getty Images

Роджер запам'ятався досить таки скандальним минулим. У 2009 році був заарештований за напад на колишню підопічну, яка ледь не покинула цей світ в ході сварки. За три роки до цього інциденту колишній боксер був засуджений до шестимісячного ув'язнення за напад на тещу.

Мейвезер був чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Володів титулами WBA та у суперлегкій вазі у 1983/84 років. Був володарем титулу у легкій середній вазі WBC з 1987/89 років.

У 1994 році заволодів титулом IBO у легкій середній вазі. А також мав у своєму активі титул у середній вазі IBO у 1994/95 роках.

Кобі Браянт

26 січня назавжди запам'ятається, як один із найжахливіших для прихильників НБА – трагічно загинув легендарний Кобі Браянт. Світ був шокований цією звісткою, навіть люди, які ніколи не цікавились баскетболом із сумом сприйняли цю новину.

Авіакатастрофа сталась неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас. Катастрофа сталась на 25-й хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратився зв'язок. На борту власного гелікоптера Кобі перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Браянта та його доньки Джіанни, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.



Кобі Браянт з донькою / Фото: Getty Images

Додамо, що під час польоту над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів.

Кобі був одним із найкращих баскетболістів у історії НБА, який протягом 20 сезонів віддав одній команді – Лос-Анджелес Лейкерс. За цей час 5 разів підіймав чемпіонський титул, 18 разів виступав у матчах всіх зірок. Двічі на його шию вішали "золото" Олімпіади у складі США (у 2008 та 2012 роках).

Браянт чотири рази отримував нагороду MVP матчу всіх зірок, що стало найбільшою кількістю в історії НБА. У 2016 році вирішив завершити успішну кар'єру, набравши у прощальному поєдинку 60 очок. У віці 34 років та 104 днів Браянт став наймолодшим гравцем у історії ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок.

34 років та 104 днів Браянт став наймолодшим гравцем у історії ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок. Посмертно нагороджений престижною премією Еммі.

Стірлінг Мосс На 90 році життя відійшов у вічність один з найкращих пілотів. Причиною стала тривала хвороба. У 1955 році Мосс назавжди записав своє прізвище у історію Формули-1. Стірлінг – перший британський гонщик, який переміг на домашньому гран-прі в Ейнтрі. Хоча Мосс не здобував перемогу на чемпіонатах світу, але загалом провів за кар'єру понад 529 гонок, здобувши у низ 212 звитяг. 16 із 66 гран-прі ставали успішними для британця. Стірлінг чотири рази ставав віцечемпіоном Форумли-1 та переможцем гонки "24 години Ле-Мана".

Стірлінг Мосс / Фото: Формула-1 У 1962 році з Моссом стався прикрий інцидент, який змусив пілота більше не сідати у болід – аварія у Гудвуді. У результаті аварії пілот провів місяць в комі і був частково паралізований протягом пів року. Два роки тому гонщик вирішив припинити своє публічне життя, провівши у лікарні 134 дні після перенесеної інфекції грудної клітки під час відпустки в Сінгапурі в грудні 2016-го року.

Юрій Дячук-Ставицький

2020-й рік сколихнув і львівські Карпати. На 73 році життя помер колишній тренер команди Юрій Дячук-Ставицький, який пів життя віддав клубу. Наставник довго боровся з онкологічною хворобою, яка таки взяла верх над "карпатівцем".

Львівський вболівальникам керманич запам'ятається назавжди, як тренер, який у складу хвилину приходив на тренерський місток львів'ян.



Юрій Дячук-Ставицький / Фото: ФК Карпати

Тренерська кар'єра у Карпатах: коротко

У сезоні-2005/06 під керівництвом Дячука-Ставицького Карпати стали першим півфіналістом Кубка України, який не грав в елітному дивізіоні.

Разом із "зелено-білими" повернувся у елітний дивізіон. Крім того, Дячук-Ставицький працював спортивним та генеральним директором "левів", а також входив у тренерський штаб Мирона Маркевича – зокрема, у бронзовому сезоні 1997/98.

Протягом своєї тренерської кар'єри Юрій Михайлович також встиг попрацювати у луцькій Волині та Газовику. Тривалий час відповідав за розвиток дитячого футболу в Карпатах. У 2017 році покинув львівський клуб через поганий стан здоров'я. Дячук-Ставицький запам'ятався усім тим, що носив секундомір на шиї.

Абдулманап Нурмагомедов

3 липня світ сколихнула несподівана новина – помер батько та водночас тренер непереможного чемпіона Хабіба Нурмагомедова. 5 квітня Абдулманап був госпіталізований. На тлі пневмонії у Нурмагомедова почалися ускладнення, які призвели до інсульту. Його легені були заражені на 75%.

​Абдулманап Нурмагомедов помер від складного виду крововиливу у мозок, а також сепсису. Відомий тренер лежав у лікарні із двосторонньою полісегментарною пневмонією. Крім цієї хвороби у батька Хабіба також були захворювання серця та судин.



Абдулманап Нурмагомедов та син Хабіб / Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У вересні 2019-го року Абдулманап Нурмагомедова включили в Книгу рекордів Росії, який виховав найбільшу кількість чемпіонів з бойового самбо. Згідно з офіційними даними, Нурмагомедов за свою тренерську кар'єру підготував 18 чемпіонів світу.

Його мрія у 30 перемог для сина так і не збулась. Хабіб на прохання матері завершив кар'єру звитягою над Джастіном Гейджі. Росіянин має у своєму активі 29 успіхів.

Олександр Іваницький

Радянський борець вільного стилю і самбіст Олександр Іваницький зник 22 липня, коли вийшов із дому в селі Ельники, що під Москвою. На третій день пошуків тіло 82-річного чотириразового було знайдено. Чоловік направився в ліс збирати гриби, але додому в цей день так і не повернувся. Спортсмен потонув у місцевій річці.

Олександр Іваницький / Фото: Скриншот Головне досягнення – олімпійське "золото" з вільної боротьби у 1964 році в Токіо. Після завершення кар'єри в 1967 році Іваницький пішов на партійну роботу. Згодом почав займатися журналістською діяльністю. Він посідав пост головного редактора провідної редакції спортивних програм Держтелерадіо СРСР.

Продовжив роботу на телебаченні й після розвалу СРСР. Автор декількох книг. Викладав на факультеті журналістики МДУ імені Ломоносова.

Дієго Марадона

Смерть Марадони шокувала вболівальників футболу. Байдужі до футболу люди теж не залишились осторонь. Сотні й тисячі людей прийшли попрощатись з Дієго, очікувалось, що прощання відвідає близько одного мільйона людей. Після смерті стадіон Наполі був перейменований на честь нападника. А Мессі зворушливо присвятив гол легенді, підійнявши футболці Барселони, де під нею була оригінальна футболка Марадони у Ньюеллс Олд Бойз.

Серце Дієго перестало битись 25-го листопада через гострий набряк легень, викликане загостренням хронічної серцевої недостатності. Його серце було збільшене у двічі.



Дієго Марадона / Фото: CFP

Додамо, що після святкування свого 60-річчя Марадона потрапив у лікарню з депресією. Після детального обстеження у голові футболіста був виявлений крововилив у мозок. 12 листопада його успішно прооперували й виписали.

Аргентинець був одним з найкращих футболістів світу. Входив до символічних збірних світу. Відомий виступами за Бока Хуніорс, Барселона, Наполі, Севілья.

Марадона – найкращий футболіст 20 століття. Його спортивна кар'єра декілька разів зупинялась через наркотичну залежність.

Дієго повісив бутси на цвях та розпочав кар'єру тренера. Працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії. У сезоні 2005/06 року був віцепрезидентом клубу Бока Хуніорс.

У 2008/10 роках Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010. У вересні 2019 року Марадона очолив Хімнасію. До неї 59-річний фахівець працював в мексиканському Дорадосі, Аль-Васлуї та Аль-Фунджайрі з ОАЕ.

Паоло Россі

На 64 році відійшов у вічність найкращий бомбардир чемпіонату світу 1982-го року. Рік, який став найбільш успішним для італійця. Він наколотив у ворота суперників 6 м'ячів, така результативність дозволила форварду стати найкращим на тому чемпіонаті світу.

Завдяки феноменальній грі Паоло став володарем "Золотого м'яча". Через 4 роки загубив своє місце у стартовому складі та жодного матчу не зіграв на наступному чемпіонаті світу. Загалом за збірну Італії забив 20 голів у 48 зустрічах.



Паоло Россі / Фото: Getty Images

Щодо клубної кар'єри, то виступав за італійські гранди, як Ювентус та Мілан. У складі перший здобував Кубок європейських чемпіонів, Кубок кубків та Суперкубок УЄФА. Двічі підіймав над головою трофей Серії А. Також відомий за виступами у Комо, Віченці, Вероні та Перуджі.

Після закінчення кар'єри в останні роки працював експертом на телеканалі RAI.

Жерар Ульє

На 73 році життя обірвалось життя колишнього наставника Ліверпуля та Ліона. Тренерська кар'єра у цих двох клубах була найкращою для Жерара. Дебют у кар'єрі тренера став провальним для Ульє. Потім у його долі з'явився переїзд у Францію до місцевого ПСЖ та збодув чемпіонство.



Жерар Ульє / Фото: Getty Images

Далі на нього чекав етап у національній команді Франції. Спершу він прийшов на пост аситента тренера, а вже за деякий час очолив команду. Вже через 6 років зайняв тренерський місток англійського Ліверпуля, з яким здобув Кубок та Суперкубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Англії, а також два Кубки Англійської ліги.

Також у його кар'єрі присутній досвід у французькому Ліоні. Останнім клубом була Астон Вілла. Цікаво, що взимку 2018-го року Ульє міг очолити Динамо.

Перед смертю Жерар переніс операцію на серце. Схоже, воно не витримало великого навантаження.

Втрати у футбольній спільноті України

Український футбол покинуло відразу декілька відомих гравців. Легендарний нападник Шахтаря Сергій Ателькін покинув цей світ дуже рано – на 48 році життя. Причиною смерті стали пробелми з серцем. За свою кар'єру Ателькін зіграв близько 265 матчів, у яких 82 рази забивав у воротах суперників "гірників".

Футбольна спільнота також втратила володаря Суперкубка Європи Петра Слободяна. Колишньому гравцю Динамо було лише 68 років. Ще одна втрата у футбольному колі – смерть екснаставника Карпат Валентина Ходукіна. Через травму завершив кар'єру та розпочав викладацьку роботу, а на початку 90-х стартувала його тренерська кар’єра. Спершу він успішно тренував стрийську Скалу разом із Михайлом Вільховим, а потім увійшов до тренерського штабу Карпат, які тоді очолював Мирон Маркевич.

Згодом Ходукін ще двічі повертався до Карпат: у 2002-му та 2004-му роках, коли виконував обов’язки головного тренера. Крім того, Валентин Михайлович очолював криворізький Кривбас та протягом 12 років працював у Азербайджані, де з Інтером став чемпіоном країни. Останні декілька місяців перед смертю лікувався від коронавірусу.