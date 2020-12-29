Для українських боксерів 2020 рік був не найкращим, адже за його підсумками тільки Артем Далакян залишився з титулом чемпіона світу. Водночас поразка Василя Ломаченка у бою з Теофімо Лопесом "відгородила" українця від найкращих боксерів світу.

Американська асоціація журналістів, які пишуть про бокс (BWAA), опублікувала річний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Варте уваги The Ring вперше включив Усика у рейтинг важковаговиків: яка позиція в українця

У рейтингу відразу двоє українців. Олександр Усик і Василь Ломаченко займають 6 і 7 місця відповідно. Слід зазначити, що в порівнянні з 2019 роком Ломаченко опустився на 5 позицій, а Усик – на одну.

Що цікаво, Олександр Усик у рейтингу посідає вищу позицію, аніж чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі. Володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа взагалі не потрапив до рейтингу.

Рейтинг P4P від ​​BWAA

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – середня вага; Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – напівсередня вага; Наоя Інуе (19-0, 16 КО) – найлегша вага; Еррол Спенс (26-0, 21 КО) – напівсередня вагу; Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – легка вага; Олександр Усик (17-0, 13 КО) – важка вага; Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) – легка вага; Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – важка вага; Хуан Франциско Естрада (40-3, 27 КО) – перший найлегша вага; Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) – середня вага.

Що таке рейтинг P4P? Pound-for-pound – це термін, що вживається в єдиноборствах, в основному в боксі, щодо бійця, який визнаний найкращим незалежно від вагової категорії. Рейтинг P4P складають декілька видань. Найавторитетніший – журнал The Ring. Також ідентичний рейтинг виходить у TBRB, BoxRec, BWAA та ESPN.

Зазначимо, що Ломаченко та Усик також погіршили свої позиції у рейтингу P4P за версією ESPN. Обидва українці втратили по одній позиції.