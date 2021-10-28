Альянс – Львів 1:1 (пен 2:3)

Голи: Карноза, 19 – Бусько, 13

Команди активно розпочали гру, і вже на початку встигли обмінятися забитими голами. Спочатку відзначилися гості, коли Бусько закінчив атаку потужним ударом під перекладину в дальній кут.

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А за декілька хвилин свою "гармату" продемонстрував і Карноза. Отримавши пас від партнера, півзахисник завдав дальнього удару низом у кут воріт.

Більше у першому таймі команди не створили реальних моментів, щоб забити.

У другому таймі господарі поля вирішили грати від оборони. Натомість футболісти Львова намагалися виграти цей матч в основний час. Але завдати прицільного удару в площину воріт не вдавалося. Одного разу на допомогу Альянсу прийшла стійка воріт.

Зважаючи, що матч закінчився внічию 1:1, командам довелося грати додатковий час. Але й тоді глядачі збитих голів не побачили. Відтак учасника чвертьфіналу визначали у серії пенальті.

По першому удару гравці обох команд реалізували – відзначилися Шмигельський та Шина. Після цього пробивав Осадчий – гравець Альянсу відправив м'яч вище воріт. Але одразу ж свою нагоду змарнував і Політили – пробив доволі слабо і майже по центру, тож Важинський встиг стрибнути в одну сторону, а після цього швидко згрупуватися і відбити м'яч, який летів в інший бік.

Далі знову були змарновані спроби – Ільющенков потягнув удар Герта, а Сорокін вирішив пробити "паненкою", але не влучив у ворота.

Свої четверті удари команди реалізували – спочатку Пікуль, а за ним Зозуля. Хоча Важинський був близьким до того, щоб відбити і цей удар, зачепивши м'яч.

А от п'ятий удар для Альянсу Агапов схибив. натомість Семенів пробив потужно і влучно, вивівши Львів у чвертьфінал Кубка України.

Відеоогляд матчу Альянс – Львів