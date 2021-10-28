Райо Вальєкано – Барселона 1:0

Гол: Фалькао, 30

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Єдиний гол у матчі забив Радамель Фалькао. Серхіо Бускетс втратив м'яч біля центральної лінії, Оскар Трехо перехопив його і виконав швидку передачу Радамелю Фалькао. Колумбієць у правій частині штрафного майданчика "хитнув" Жерара Піке і завдав ідеального удару низом у дальній кут – м'яч влетів у ворота рикошетом від штанги.

Як виявилось, цей м'яч був єдиним у матчі. У другому таймі Барселона мала шанс відігратися, але Депай не реалізував пенальті.

Ганебна статистика Барселони

Каталонці цього сезону Прімери ще не вигравали в гостях: 2 нічиї та 2 поразки.

При цьому забити їм вдалося лише у першому з цих чотирьох матчів.

Уперше з лютого 2003-го року Барселона провела 3 поспіль матчі на виїзді в Прімері без забитих голів.

Райо Вальєкано – Барселона відеоогляд