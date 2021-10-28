Металіст – Колос 1:0
Гол: Мізюк, 19
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- Колектив Олександра Кучера дуже хоче опинитися наступного сезону в УПЛ, а де як не по ходу сітки розіграшу національного Кубка тренуватись на потенційних суперниках.
- Металіст вже вибив чернігівську Десну, і з погляду останніх результатів Колос Сергія Кузнєцова точно не виглядав суперником рівнем вищим, ніж "північні".
Металіст відкрив рахунок вже на 19-й хвилині, коли Мізюк відразу розстріляв ворота з-під Новака в центрі штрафного майданчика, завершивши подачу кутового з правого флангу від Балулі.
Відео голу Мізюка
Окремо можна відзначити момент харків'ян у першому таймі, коли Ріаскос зачепився за м'яч під час передачі Танчика в зону перед штрафним з правого флангу, скинув на Сарапія, а той одразу пробив низом під праву штангу, куди і завалився Волинець.
- Таким чином, Металіст продовжує свій шлях в Кубку України. Раніше володарями путівок до чвертьфіналу стали п'ять клубів: Зоря, Олександрія, Ворскла, Динамо, Шахтар та ФК Львів.