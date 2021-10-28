Металіст – Колос 1:0

Гол: Мізюк, 19

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Колектив Олександра Кучера дуже хоче опинитися наступного сезону в УПЛ, а де як не по ходу сітки розіграшу національного Кубка тренуватись на потенційних суперниках.

Металіст вже вибив чернігівську Десну, і з погляду останніх результатів Колос Сергія Кузнєцова точно не виглядав суперником рівнем вищим, ніж "північні".

Металіст відкрив рахунок вже на 19-й хвилині, коли Мізюк відразу розстріляв ворота з-під Новака в центрі штрафного майданчика, завершивши подачу кутового з правого флангу від Балулі.

Відео голу Мізюка

Окремо можна відзначити момент харків'ян у першому таймі, коли Ріаскос зачепився за м'яч під час передачі Танчика в зону перед штрафним з правого флангу, скинув на Сарапія, а той одразу пробив низом під праву штангу, куди і завалився Волинець.