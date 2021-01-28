На стадіонах 12 країн Європи у червні-липні 2021 року має пройти Євро-2020. УЄФА офіційно повідомив, що не змінюватиме місце проведення турніру.

Джерело: УЄФА

В УЄФА провели зустріч з представниками 12 країн-господарів Євро-2020 та підтвердили зобов'язання провести турнір за першочерговим планом.

До речі Євро-2020 знову перенесуть: несподівана заява ВООЗ

Господарі Євро-2020

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Більбао

Дублін

Мюнхен

Будапешт.

Президент УЄФА Александр Чеферін заявив, що турнір планують провести у чинному форматі.

УЄФА має намір провести Євро-2020 у 12 запланованих містах. Євро – життєво важливе джерело фінансування масового і якомога ширшого розвитку футболу,

– заявив Чеферін.

Чи пустять глядачів на матчі

На засідання вирішили перенести питання присутності глядачів на трибунах на матчах Євро-2020 з березня на квітень.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що з наближенням турніру ситуація з коронавірусом, скоріше за все, сильно зміниться. Тому, важливо, щоб в організаторів було якомога більше часу, щоб мати чітку картину того, як ситуація виглядатиме у червні та липні", – заявив Чеферін.



В УЄФА змінили правила щодо квитків на Євро-2020 / Інфографіка Спорт 24

До уваги. На Євро-2020 зіграє збірна України. Суперниками нашої збірної у групі C стануть збірні Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.