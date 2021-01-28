Відбулося жеребкування кваліфікації Чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних збірних у 2023 році. Українська команда потрапила до групи H.

Джерело: УЄФА

Збірна України під час жеребкування була у третьому кошику. Вона потрапила у групу H, де її суперниками будуть Франція, Сербія, Північна Македонія, Фарерські остови та Вірменія.

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Матчі відбору заплановані з березня 2021 року до червня 2022 року. На Євро-23 вийдуть переможці кожної з дев'яти груп, а також найкраща друга команда. Решта збірних, які посядуть другі місця у своїх групах, розіграють ще чотири путівки в матчах плей-офф. Ці матчі відбудуться у вересні 2022 року. Календаря матчів поки немає.

Результати жеребкування молодіжного Євро-2023

Група A: Хорватія, Австрія, Норвегія, Фінляндія, Азербайджан, Естонія

Група B: Німеччина, Польща, Ізраїль, Угорщина, Латвія, Сан-Марино

Група C: Іспанія, Росія, Словаччина, Північна Ірландія, Литва, Мальта

Група D: Португалія, Греція, Ісландія, Білорусь, Кіпр, Ліхтенштейн

Група E: Нідерланди, Швейцарія, Болгарія, Уельс, Молдова, Гібралтар

Група F: Італія, Швеція, Ірландія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Люксембург

Група G: Англія, Чехія, Словенія, Албанія, Косово, Андорра

Група H: Франція, Сербія, Україна, Північна Македонія, Фарерські острови, Вірменія

Молодіжний Чемпіонат Європи з футболу у 2023 році приймуть Румунія та Грузія у червні-липні 2023 року. Відтак ці команди отримали путівки на турнір напряму. Поєдинки турніру за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії (два – у Клуж-Напоці й два – у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Поті й два – у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.