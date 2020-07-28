Українець Яремчук оформив дубль за вісім хвилин у першому матчі після травми: відео
Українські футболісти Роман Яремчук та Ігор Пластун допомогли бельгійському "Генту" розгромити французький "Метц" (3:0) в товариському матчі.
Яремчук відзначився дублем у матчі з "Метцем", який виступає у французькій Лізі 1. Українець забив на 13-й і 21 хвилинах матчу, пише 24 канал.
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Відео голів Яремчука
Пластун з'явився на полі після перерви і встиг відзначитися забитим м'ячем. Також в матчі взяв участь ще один українець Роман Безус.
Нагадаємо, що Роман тільки в середині червня відновився після травми, яку отримав в кінці січня.