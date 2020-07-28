Українські футболісти Роман Яремчук та Ігор Пластун допомогли бельгійському "Генту" розгромити французький "Метц" (3:0) в товариському матчі.

Яремчук відзначився дублем у матчі з "Метцем", який виступає у французькій Лізі 1. Українець забив на 13-й і 21 хвилинах матчу, пише 24 канал.

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Відео голів Яремчука

GOOOOOOAAAAAALLLL!!!



1-0 (13’) | In een rommelige fase na de corner, duwt Yaremchuk het openingsdoelpunt binnen. #FCMGNT #Preseason2021 pic.twitter.com/zUe0f903Pf — KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020

GOOOOOOAAAAAALLLL!!!



2-0 (21’) | Yaremchuk direct met zijn tweede! @VadisOfficial met een aflegger met de hak die Roman knap afwerkt. #FCMGNT #Preseason2021 pic.twitter.com/11wcJOfmP3 — KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020

Пластун з'явився на полі після перерви і встиг відзначитися забитим м'ячем. Також в матчі взяв участь ще один українець Роман Безус.

Нагадаємо, що Роман тільки в середині червня відновився після травми, яку отримав в кінці січня.