У вівторок, 28 липня, "Парма" приймала "Аталанту" у матчі 37 туру Серії А. Матч закінчився вольовою перемогою гостей.

Парма – Аталанта 1:2

Голи: Кулесевскі, 43 – Маліновський, 70, Гомес, 84

Дивіться також: Шляхом Маліновського: юний нападник "Динамо" близький до гучного трансферу в Серію А

"Парма" відкрила рахунок у матчі на 43-й хвилині, а вже на 70-й Маліновський виконав штрафний із середньої дистанції, зрівнявши рахунок у зустрічі.

Відео голу Маліновського

Ближче до кінця зустрічі Гомес вирвав перемогу для "Аталанти". У турнірній таблиці "Аталанта" виходить на другу сходинку і чекає матчу "Інтера", у якого гра в запасі. "Парма" перебуває в середині таблиці.

Вдалий сезон Маліновського

Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 33 матчі.

На рахунку футболіста 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.

Додамо, що "Аталанта" вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ. Також команда українця гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.