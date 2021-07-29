Скандал з Альянсом, Кулач в Динамо, досягнення на Олімпіаді: новини спорту 28 липня

У середу, 28 липня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті від Спорт24.

Альянс знімається з Першої ліги

Президент футбольного клубу Альянс Сергій Демченко вирішив зняти команду з участі в Першій лізі. Окрім того, він вирішив загалом ліквідувати всі свої футбольні проєкти.

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Все це сталося після матчу першого туру, в якому Альянс зіграв проти харківського Металіста. Команда з Липової Долини поступилася, граючи у дев'ятьох. Окрім того, у ворота Альянсу було призначено пенальті (хоча арбітр призначив пенальті й у ворота Металіста, але його не реалізували).

Зважаючи, що в Першій лізі було зіграно лише один тур, то результат цього матчу буде анульовано. Таким чином у турнірі продовжать виступати 15 команд.

Владислав Кулач став гравцем Динамо

Нападник Владислав Кулач став гравцем київського Динамо. Гравець підписав контракт з клубом на два роки.

Кулач буде виступати в Динамо під номером "28". Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

Кулач приєднався до Динамо ще під час літніх зборів, які проходили у Швейцарії та Австрії. І відзначився у спарингу проти турецького Газіантепа.

У минулому сезоні за Ворсклу Кулач провів 34 матчі, у яких забив 19 м'ячів. Він став найкращим бомбардиром УПЛ, відзначившись 15 разів у воротах суперників.

Світоліна встановила історичне досягнення для України на Олімпіаді

Перша ракетка України Еліна Світоліна, перемігши в чвертьфіналі Олімпійських ігор Камілу Джорджі, встановила національний рекорд. Ніколи раніше представники України не доходили до півфінальної стадії Ігор в одиночному розряді.

Раніше найкращим результатом України в індивідуальних змаганнях був чвертьфінал Світоліної на Олімпіаді в Ріо-2016. Там одеситка програла в 1/4 фіналу Петрі Квітовій.

Зазначимо, що Каміла Джорджі з Італії раніше залишила за бортом турніру таких сильних тенісисток, як американка Дженніфер Брейді, росіянка Єлєна Весніна і чешка Кароліна Плішкова.

Помер український футболіст і тренер Володимир Дикий

Один з найкращих бомбардирів Волині в історії клубу Володимир Дикий помер у середу, 28 липня. Причини смерті не називаються. У наступному році Володимиру Петровичу мало виповнитися 60 років.

Що відомо про Володимира Дикого

Упродовж ігрової кар'єри нападник змінив низку український клубів. Саме в Волині Дикий найкраще проявив свої снайперські здібності – за 8 років він наколотив у ворота суперників 86 голів.

Дикий виступав за Карпати, Металіст, львівський СКА, Нива Т., Нафтовик і Верес.

Будучи уродженцем Львівщини, Володимир Петрович після завершення кар'єри працював тренером юнацьких, молодіжних команд луцького клубу. Влітку 2013 року увійшов до тренерського штабу головного тренера лучан Віталія Кварцяного.