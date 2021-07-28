У наступному році Володимиру Петровичу мало виповнитися 60 років.

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Що відомо про Володимира Дикого

Упродовж ігрової кар'єри нападник змінив низку український клубів. Саме в Волині Дикий найкраще проявив свої снайперські здібності – за 8 років він наколотив у ворота суперників 86 голів.

Дикий виступав за Карпати, Металіст, львівський СКА, Нива Т., Нафтовик і Верес.

Будучи уродженцем Львівщини, Володимир Петрович після завершення кар'єри працював тренером юнацьких, молодіжних команд луцького клубу. Влітку 2013 року увійшов до тренерського штабу головного тренера лучан Віталія Кварцяного.