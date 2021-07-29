Альянс снимается с первой лиги

Президент футбольного клуба Альянс Сергей Демченко решил снять команду с участия в Первой лиге. Кроме того, он решил в целом ликвидировать все свои футбольные проекты.

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Все это произошло после матча первого тура, в котором Альянс сыграл против харьковского Металлиста. Команда из Липовой Долины уступила, играя вдевятером. Кроме того, в ворота Альянса был назначен пенальти (хотя арбитр назначил пенальти и в ворота Металлиста, но его не реализовали).

Учитывая, что в Первой лиге был сыгран только один тур, то результат этого матча будет аннулирован. Таким образом в турнире продолжат выступать 15 команд.

Владислав Кулач стал игроком Динамо

Нападающий Владислав Кулач стал игроком киевского Динамо. Игрок подписал контракт с клубом на два года.

Кулач будет выступать в Динамо под номером "28". Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

Кулач присоединился к Динамо еще во время летних сборов, которые проходили в Швейцарии и Австрии. И отличился в спарринге против турецкого Газиантепа.

В минувшем сезоне за Ворсклу Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей. Он стал лучшим бомбардиром УПЛ, отличившись 15 раз в воротах соперников.

Свитолина установила историческое достижение для Украины на Олимпиаде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, победив в четвертьфинале Олимпийских игр Камилу Джорджи, установила национальный рекорд. Никогда раньше представители Украины не доходили до полуфинальной стадии игр в одиночном разряде.

Раньше лучшим результатом Украины в индивидуальных соревнованиях был четвертьфинал Свитолиной на Олимпиаде в Рио-2016. Там одесситка проиграла в 1/4 финала Петре Квитовой.

Отметим, что Камила Джорджи из Италии ранее оставила за бортом турнира таких сильных теннисисток, как американку Дженнифер Брэйди, россиянку Елену Веснину и чешку Каролину Плишкову.

Умер украинский футболист и тренер Владимир Дикий

Один из лучших бомбардиров Волыни в истории клуба Владимир Дикий умер в среду, 28 июля. Причины смерти не называются. В следующем году Владимиру Петровичу должно было исполниться 60 лет.

Что известно о Владимире Диком

На протяжении игровой карьеры нападающий сменил ряд украинский клубов. Именно в Волыни Дикий лучше всего проявил свои снайперские способности – за 8 лет он наколотил в ворота соперников 86 голов.

Дикий выступал за Карпаты, Металлист, львовский СКА, Нива Т., Нафтовик и Верес.

Будучи уроженцем Львовщины, Владимир Петрович после завершения карьеры работал тренером юношеских, молодежных команд луцкого клуба. Летом 2013 года вошел в тренерский штаб главного тренера лучан Виталия Кварцяного.