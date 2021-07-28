В середу, 28 липня, Професійна футбольна ліга підтвердила інформацію, що керівництво Альянсу дійсно розглядає варіант зняття команди з поточного розіграшу Першої ліги після матчу першого туру проти Металіста.

Нагадаємо Зґвалтування українського футболу, – президент Альянсу розлючений суддівством у грі з Металістом

А згодом і Сергій Демченко підтвердив інформацію, що команда знімається. І зараз готуються офіційно все затвердити. Комана не буде існувати. Разом з професійним клубом, Демченко вирішив згорнути і всі свої футбольні проєкти: дитячі, районі та обласні.

Щодо футболістів та тренерського штабу, то гравцям виплатять заплату за два місяці, і вони отримують статус вільних агентів.

Все це сталося після матчу першого туру, в якому Альянс зіграв проти харківського Металіста. Команда з Липової Долини поступилася, граючи у дев'ятьох. Окрім того, у ворота Альянсу було призначено пенальті (хоча арбітр призначив пенальті й у ворота Металіста, але його не реалізували).

Цей матч – це просто остання крапля. Воно все накладається, просто так збіглося. Можна сказати, що рішення спонтанне навіть для мене, але вже все – рішення обдумано і прийнято. Я прямо зараз готую офіційний лист, сам його пишу. Виставлю його на огляд суспільству. Я не кажу, що справа тільки в суддівстві. У мене були претензії і до своєї команди. Є незалежні від нас моменти, які мені не подобаються, що не прикрашають український футбол,

– заявив Сергій Демченко.

Зважаючи, що в Першій лізі було зіграно лише один тур, то результат цього матчу буде анульовано. Таким чином у турнірі продовжать виступати 15 команд.