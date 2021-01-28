"Срібло" Меркушиної, збірна України зіграє з Болгарією: топ-новини спорту 27 січня

У середу, 27 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Джерело: 24 канал

Збірна України з біатлону з медалі розпочала чемпіонат Європи у польському Душники-Здруй. У жіночій індивідуальній гонці Анастасія Меркушина здобула "срібло".

Результати чоловіків Українець Прима потрапив у топ-10 індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи з біатлону

Анастасія Меркушина завдяки ідеальній стрільбі завоювала срібну медаль, яка стала гарним початком для української збірної. Випередила 26-річну українку лише досвідчена біатлоністка з Польщі Моніка Хойніш-Старега. 29-річна полячка одного разу влучила у "молоко", але завдяки хорошій швидкості на дистанції змогла підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу.

Трійку лідерок замкнула з одною хибою росіянка Лариса Кукліна.

Результат гонки

1. Моніка Хойніш-Старега (Польща)

2. Анастасія Меркушина (Україна)

3. Лариса Кукліна (Росія)

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5. Ірина Петренко (Україна)

9. Катерина Бех (Україна)

11. Віта Семеренко (Україна)

23. Надія Бєлкіна (Україна)

45. Анна Кривонос (Україна)

Тренерський штаб збірної України з футболу погодив проведення товариського матчу проти збірної Болгарії.

Україна зіграє проти Болгарії 11 листопада. Матч відбудеться в Україні, але де саме – поки невідомо.

Цікаво. Матч проти Болгарії стане як мінімум 15-им, який проведе збірна України у 2021 році. На команду очікують 8 матчів кваліфікації ЧС-2022, як мінімум три матчі Євро-2020 (а їх може бути й сім, якщо Україна вийде у фінал), а також три товариські матчі перед початок Чемпіонату Європи – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру.

11-річний вихованець ДЮСШ "Чемпіон" Максим Капустяник був обстріляний невідомими. Київське Динамо вирішило допомогти юному футболісту та візьме на себе всі витрати з лікування та подальшої реабілітації.

Допомога від Динамо

Ярослав Капустяник зрадів такій пропозиції та зізнався, що син вже робить перші кроки. Йому приємно, що вся футбольна спільнота так щиро підтримує його Максима.

За словами Суркіса, він ще раніше був знайомий з батьком Максима, тому відразу зателефонував із пропозицією покласти всі фінансові витрати на київський клуб. Спершу хлопець буде лікуватись в "Охматдиті", а згодом пройде курс реабілітації на клубній базі у Віті-Литовській під контролем лікарів Динамо.

Президент відверто зізнався, що такий вчинок не потрібно розцінювати, як якусь піар-акцію. Клуб щиро хоче допомогти хлопцю, який є палким фанатом збірної України та київської команди.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх відкрила міжнародний сезон перемогою на змаганнях зі стрибків у висоту в італійському місті Удіне.

На змаганнях UdinJump Development українка з першої спроби подолала 2 метри.

В Удіне Магучіх забезпечила собі перемогу на висоті 1,96 м, яку з трьох спроб не подолала італійка Алессія Трост. Натомість українка впоралася з нею з першою разу, як і з наступною – 2 метри.

Після цього Ярослава виконала три спроби на 2,03. І хоч друга з них була особливо близькою до успіху, планка все ж не встояла.