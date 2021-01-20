У новому 2021 році збірна України з футболу готується до перенесеного Євро-2020. Під час підготовки головна команда країни проведе три товариські спаринги.

19 січня у прямому ефірі телеканалу "Футбол 1" вийшла програма "Головна команда. Різдвяні підсумки". Гостями стали головний наставник збірної Андрій Шевченко, безпосередньо гравці "синьо-жовтих" Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко та президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко. Останній якраз і поділився планами національної команди.

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Гості програми обговорили та підбили підсумки виступів української збірної у минулому 2020 році. Також повідомили і про найближчі плани команди. У підготовці до чемпіонату Європи підопічні Шевченка проведуть три контрольні поєдинки.

З ким зіграє Україна

23.05.2021 Україна – Бахрейн

3.06.2021 Україна – Північна Ірландія

7.06.2021 Україна – Кіпр

У яких саме містах відбуватимуться матчі наразі невідомо. Наголосимо, що Євро-2020 проходитиме у 12 містах Європи з 11 червня до 11 липня 2021 року. Однак нещодавно з'явилась інформація, що турнір можуть вдруге перенести через коронавірус. Свій перший поєдинок на чемпіонаті Європи збірна України повинна зіграти з Нідерландами вже 13 червня. Цей матч відбуватиметься в Амстердамі.