11-річний вихованець ДЮСШ "Чемпіон" Максим Капустяник був обстріляний невідомими. Київське Динамо вирішило допомогти юному футболісту та візьме на себе всі витрати з лікування та подальшої реабілітації.

Джерело: офіційний сайт Динамо

21 січня у Тернополі під час катання на санках був обстріляний юний футболіст Максим Капустяник. Президент Динамо Ігор Суркіс дізнавшись про такий жахливий інцидент відразу кинувся сім'ї хлопчика на допомогу. Власник киян зв'язався з батьком Максима та пообіцяв йому, що київський клуб візьме на себе всі витрати з лікування та подальшої реабілітації.

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Допомога від Динамо

Ярослав Капустяник зрадів такій пропозиції та зізнався, що син вже робить перші кроки. Йому приємно, що вся футбольна спільнота так щиро підтримує його Максима.

За словами Суркіса, він ще раніше був знайомий з батьком Максима, тому відразу зателефонував із пропозицією покласти всі фінансові витрати на київський клуб. Спершу хлопець буде лікуватись в "Охматдиті", а згодом пройде курс реабілітації на клубній базі у Віті-Литовській під контролем лікарів Динамо.

Немислимо, коли відбуваються подібні речі, коли стріляють у дітей. Це нелюди якісь! Знаю, що Максим дуже любить футбол. Він заслуговує на те, щоб ми зробили все можливе для його реабілітації та повернення до повноцінного життя. Можливо, в майбутньому ми його побачимо у формі київського Динамо. Я неодноразово казав, що у нас у школі навчається багато дітей. Не всі з них стають гравцями, але найголовніше, щоб вони ставали хорошими людьми, люблячими свою країну,

– заявив Ігор Суркіс.

Президент відверто зізнався, що такий вчинок не потрібно розцінювати, як якусь піар-акцію. Клуб щиро хоче допомогти хлопцю, який є палким фанатом збірної України та київської команди. Зараз до 11-річного хлопчика нікого не впускають, але лідери Динамо Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та інші футболісти вже з нетерпінням чекають на зустріч із юним гравцем.

Кияни пообіцяли, що підготують для Максима найкращий номер на клубній базі та спільними зусиллями повноцінно відновлять фізичний та психологічний став молодого футболіста. Цікаво, що після зустрічі з батьком президент Динамо подарував Максиму повний комплект динамівського екіпірування.