Латвійський біатлоніст Андрій Расторгуєвс впевнено виграв індивідуальну гонку на чемпіонаті Європи-2021, який стартував в польському місті Душники-Здруй.

Джерело: 24 канал

Расторгуєвс, подолав дистанцію в 20 кілометрів за 52:04,7. "Срібло" та "бронзу" завоювали норвежці Ерлен Бьонтегор (+1:27,5) і Ендре Штрьомсгейм (+1:41,4), відповідно.

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Найкращий результат серед наших спортсменів показав Артем Прима, який хоч і допустив три промахи на двох перших вогневих рубежах, але все ж зумів зібратися і більше не помилявся. Це дозволило йому фінішувати на шостому місці з відставанням у 2:10 від лідера.

Богдан Цимбал також показав не найкращу стрілянину, допустивши таку ж кількість промахів, як і Прима, і став 18-м. Інші наші співвітчизники Руслан Ткаленко (21-й), Артем Тищенко (54-й), Тарас Лесюк (58-й) і Руслан Бригадир (74-й) виявилися ще нижче.

Чемпіонат Європи з біатлону. Індивудальна гонка, чоловіки

1. Андрій Расторгуєвс (Латвія) 50:02.3

2. Ерленн Бьонтегор (Норвегія) +1:25.1

3. Ендре Стремсхайм (Норвегія) +1:40.7

…

6. Артем Прима (Україна) +2:09.5

19. Богдан Цимбал (Україна) +3:20.8

21. Руслан Ткаленко (Україна) +3:42.0