У суботу, 27 червня, "Шахтар" на НСК "Олімпійський зіграв із "Зорею" у центральному матчі 28 туру УПЛ.

Шахтар – Зоря 0:0

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У попередньому турі, в якому "Шахтар" обіграв "Олександрію" з рахунком 3:2, "гірники" достроково завоювали чемпіонський титул. Тепер підопічні Луїша Каштру можуть спокійно догравати українську першість і готуватися до серпневої догравання Ліги Європи.

"Зоря" йшла на третій позиції в турнірній таблиці, продовжуючи вести боротьбу за "срібні" медалі. У своєму крайньому поєдинку луганчани в Чернігові обіграли "Десну" з рахунком 2:1. У поточному сезоні зустрічі "Шахтаря" і "Зорі" були наповнені видовищним футболом і драматизмом. "Гірники" двічі обіграли суперників (4:3 і 2:1), а в березні цього року "Зоря" завдала мінімальної поразки чинному і майбутньому чемпіону.

Луганчани створили момент одразу на початку матчу. Після закидання Юрченка Хомченовський справа увірвався в карний майданчик і пробив у дальній кут – Пятов в падінні відбив м'яч.

А ось "Шахтар" міг забити на 28-й хвилині: після навісу з кутового м'яч відскочив до Коноплянки, який метрів з 12-ти пробив поруч зі штангою.

Після перерви "гірники" були близькі до забитого м'яча. Після обрізки Тимчика донеччани перехопили м'яч, і Патрік ударом з-за меж штрафного влучив у поперечину. "Зоря" відповіла лише одни моментом – Хомченовський пробив від правого кута штрафного, і Пятов в стрибку перевів м'яч на кутовий.

Шахтар – Зоря відеоогляд матчу