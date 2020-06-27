27 червня "Карпати" приймали ПФК "Львів" у матчі 28 туру УПЛ. Команда Санжара показала характер та у меншості змогла вигризти нічию.

Карпати – Львів 1:1

Голи: Гіоргадзе, 37 (авт. Карпати), Деда, 62

Вилучення: Хахльов, 43 (Карпати)

До теми Карпати – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Після рестарту УПЛ "Карпати" жодного матчу так і не зіграли. Причина – спалах коронавірусу у команді. Футболісти готові були зіграти у минулому турі з "Олімпіком", але у складі донеччан були виявлені позитивні тести на коронавірус. Тому львівське дербі у Луцьку стане першим матчем для команди Санжара.

У минулому турі "Львів" зазнав розгромної поразки від "Маріуполя" – 3:0. Керівництво клубу не влаштували незадовільні результати команди, тому було змінено тренера. Посаду Єгіше Мелікяна зайняв грузин Георгій Цецадзе.

Домінування гостей

Після кадрових втрат "Карпати" вийшли в дещо оновленому складі. У захисті зі стартових хвилин вийшов молодий Слюсар. Фанати "левів" знайшли оригінальний вихід, щоб підтримати команду. Вони вибрались на дах однієї із багатоповерхівок розташованих біля стадіону.

Обидві команди активно розпочали поєдинок. У перші десять хвилин зустрічі "Львів" провів декілька небезпечних атак, але захист та голкіпер Кудрик надійно розряджали ситуації.

"Львів" значно більше контролював м'яч. На 16-й хвилині Альваро легко обіграв хавбека "Карпат" та завдав дальнього удару – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

"Зелено-білим" складно було протистояти швидким атакам від команди Цецадзе. Яковелі на швидкості обійшов декількох суперників та вже був готовий завдати удару, але Якімець в останню секунду вибив м'яч з-під ніг бразильця.

Непогана контратака вдалась у "левів". Танчик перевів на протилежний фланг м'яч, де вже був Бойчук. Він обігрався із партнером по команді та завдав удару – м'яч заблокував захисник.

Команді Санжара вдалось дещо вирівняти гру. Декілька напівмоментів створили "леви", але гостроту легко ліквідувала оборона гостей зустрічі.

Футболісти "Львова" старались часто використовувати простріли, але нічого результативного вони не принесли.

На 37-й хвилині атаки Львова принесли позитивний результат. Козак втратив м'яч на своїй частині поля, Сабіно отримав м'яч та пробив, Гіоргадзе взяв на себе удар, але м'яч зрикошетив у власні ворота – 0:1.

Автогол Гіоргадзе:

Небезпечний стандарт заробив "Львів". До м'яча підійшов Тавареш, але Кудрик легко забрав м'яч до рук.

Наприкінці першого тайму Хахльов підвів свою команду. Він грубо зіграв проти суперника та побачив перед собою другу жовту картку – вилучення. Команді Санжара весь другий тайм прийдеться грати у меншості.

Вилучення Хахльова:

Карпатівський дух

Спочатку другого тайму "Львів" взяв м'яч під контроль та спробував збільшити рахунок у матчі. У швидку атаку вийшли "Карпати", але Бойчук не зміг обіграти капітана гостей.

Слюсар ціною жовтої картки зірвав гостру контратаку гостей. Знову стандарт біля воріт господарів, але Кудрик спокійно забрав м'яч до рук.

На 62-й хвилині "леви" зрівняли рахунок у меншості. Руніч розігнав швидку атаку "Карпат" та віддав на Танчика, той прицільно подав на Деду, який майстерно пробив головою у ворота – 1:1.

Гол Деди:

Одразу ще одна гольова атака від команди Санжара, все той же Руніч, який активно ввійшов у гру обіграв захисника та пробив – м'яч пролетів у декількох сантиметрах біля стійки.

Схоже, "Карпати" відчули впевненість у власних силах та вже більше переважали у матчі.

Небезпечний простріл від Деди у район 11-метрової позначки, але нікого із "Карпат" там не було.

У останніх десять хвилин гра була рівна. Можливо, дещо більше атакував "Львів", але господарі раз по раз виходили у швидкі контратаки.

Небезпечно головою з кутового пробив футболіст "Львова" – вище воріт. Дуже гостро було біля воріт "Карпат", знову зовсім трохи не вистачило гостям влучності.

Підсумковий рахунок матчу – 1:1.

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