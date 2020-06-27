Заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу", багаторазовий чемпіон світу в силовому багатоборстві Василь Вірастюк переніс операцію.

Три дні тому Василь Вірастюк переніс серйозну операцію на нозі, а саме – на тазостегновому суглобі. Про це іменитий спортсмен розповів на офіційній сторінці в Facebook.

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Знову зважився і зробив ТО свого тазостегнового суглобу, і тепер у мене "нова кульова опора" на правій нозі. Багато хто запитував, що сталося, чому я в лікарні, чи не можна було без хірургічного втручання. Пояснюю: якось в далекому 2011 році я випадково дізнався, що у мене коксартроз. І ось минуло ще кілька років, я терпів, кульгав, тягнув, бувало, від болю неспав. А ще часом відповідав на ваші запитання: чому ти кульгаєш, що з коліном…

"Саме карантин, скасування і перенесення всіх планів підштовхнули мене до цього рішення. Я зважився (а це психологічно складно зробити). І ось уже третій день після операції! Рухаюся поки мало, роблю вправи (зарядку) для прооперованої ноги, всі катетери вже повитягали антибіотики ще колють, знеболююче намагаюся застосовувати тільки перед сном .. Одним словом, процес триває", – написав Вірастюк.

Що відомо про Вірастюка

Василь Вірастюк – український силач, володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та "Найсильніша людина світу" (2004), а також актор. Член збірної України, яка виборола титул "Найсильніша нація світу" у 2003 та 2004 роках. Заслужений майстер спорту України.