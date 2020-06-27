Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився вдалими діями у матчі проти "Лаціо". Українець забив неймовірний гол та був активний на полі, за це він потрапив у символічну збірну туру Серії А.

Ефективні дії українця високо оцінив популярний портал Whoscored.

До теми Українець Маліновський забив розкішний гол та став найкращим у матчі: відео

Український півзахисник господарів Руслан Маліновський розпочав матч у стартовому складі та повністю виправдав довіру тренера.

На 66-й хвилині Руслан з-за меж штрафного завдав гарматного удару.

Гол Руслана став п'ятим у 24 матчах чемпіонату Італії. До речі, за кількістю матчів у Серії А Маліновський наздогнав Олексія Михайличенка.

Високі оцінки експертів

За рейтингом ефективності гри, InStat Index, це був його найкращий поєдинок в італійській кар'єрі. Українець зайняв шосту позицію у топ-10 найкращих футболістів 27 туру, у його активі 370 балів.

Також до такого рейтингу ввійшов напарник по команді Гомес, який відомий за виступами у харківському "Металісті". Його дії оцінили у 382 пункти та посів четверте місце у збірній туру.

Ще одного футболіста "Аталанти" відзначили у поєдинку – Ханса Хатебура, йому дали 368 очок.

Перше місце посів гравець "Мілану" Хакан Чалханоглу. Його корисні дії оцінили у 448 балів. Друге та третє місце посіли Корнеліус ("Парма") та Бонавентура ("Мілан"), у їх активі 397 та 386 балів відповідно.

Маліновський ввійшов до трійки найкращих гравців туру за кількістю ударів по воротах – чотири вдалих дії, а також у п'ятірку за виграними єдиноборствами у атаці. Їх у активі українця цілих дев'ять.