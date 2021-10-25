Українці – чемпіони Європи
У фіналі збірна України обіграла представників Росії та завоювала "золото". Матч закінчився з рахунком 60:44.
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Цікаво, що на груповій стадії Україна зазнала поразки лише від росіян. Представникам РФ вийшли до плей-офф із першого місця в групі B, Україна тоді була другою.
У чвертьфіналі українці перемогли господарів чемпіонату Італію, а у півфіналі здолали команду Ізраїлю. У турнірі брали участь 10 команд.
- 11 гравців чоловічої збірної представляють Дніпропетровську область, один – Донецьку.
- Жіноча збірна України посіла 5 місце серед 7 команд.
- Чоловічій та жіночій збірній за підсумком чемпіонату відібралися на літні Дефлімпійські ігри-2022, що відбудуться в травні 2022 року в бразилійському Кашіас-ду-Сулі.