Перша частина футбольного сезону в Україні вийшла доволі сумбурною. Технічні поразки, перенесені матчі та інфіковані коронавірусом гравці. Все це не стало перешкодою дограти перше коло УПЛ та визначити найсильніших гравців сезону.

УПЛ публічно оприлюднив символічну збірну першого кола сезону на своєму сайті. Топ-11 визначалась за даними Wyscout. Несподіванкою стала поява відразу двох гравців Минаю.

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Хто ж потрапив у символічну команду

Відразу футболісти 10 клубів представлені у збірній першого кола. Найбільше тут гравців дебютанта Минаю – двоє. Ними стали забивний атакувальний півзахисник Анатолій Нурієв та Тарас Саків, який розпочав сезон у складі львівського Руха, але згодом поповнив склад минайців.

Неочікувано, що у рамці воріт місце зайняв голкіпер Колоса Євген Волинець. Він своєю грою перевершив більш авторитетних Андрія Пятова (Шахтар) та Юрія Паньківа (Олександрія).

Також у команді присутні і найкращі голеадори першої частини сезону – Віктор Циганков (Динамо) та Шахаб Захеді (Олімпік). А обидвох по 8 м'ячів.

Воротар: Волинець (Колос)

Захисники: Саків (Рух), Матвієнко (Шахтар), Яворський (Ворскла), Балан (Інгулець)

Півзахисники: Мишньов (Маріуполь), Нурієв (Минай), Кочергін (Зоря), Циганков (Динамо)

Нападники: Шахаб (Олімпік), Будківський (Десна)



Символічна збірна першого кола УПЛ / Фото: УПЛ