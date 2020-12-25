Бельгійський Брюгге не поповнить атакувальну лінію українських нападником Романом Яремчуком. Гент навідріз відмовився продавати форварда у команда, яка є прямим конкурентом у боротьбі за "золото" чемпіонату Бельгії.

Багато розголосу навколо майбутньої долі Романа Яремчука у Генті. Його активно сватали у Брюгге, де грає інший легіонер з України Едуард Соболь. Але Гент не має намірів продавати футболіста у склад конкурента, повідомляє Voetbal24.

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Українець стабільно забиває за команду та допомагає здобувати важливі очки на шляху до чемпіонства. Але його кар'єра у Бельгії ще досі залишається під питанням. Клуб Яремчука готовий розглянути всі пропозиції, які будуть надіслані з інших країн. Сам Роман не проти змінити команду.

Зараз на гравця полюють Рома, Спортінг та Галатасарай. У цьому сезоні Роман зіграв у футболці бельгійського клубу у 21 матчі, де 11 разів відзначався у воротах суперників та ще 4 рази віддавав гольові передачі.

Брюгге хотів підписати Яремчука влітку

У літнє трансферне вікно Яремчук міг змінити клуб у чемпіонаті Бельгії. "Брюгге" серйозно цікавився гравцем збірної України, але сторони не вдарили по руках.

Український нападник теж зацікавився такою пропозицією. Наскільки серйозними були перемовини невідомо. Контракт форвард збірної України розрахований до літа 2023-го року.