У суперників збірної України проблеми: капітана Казахстану дискваліфікували через допінг
Капітана збірної Казахстану Бауржана Ісламхана спіймали на вживанні заборонених препаратів. Гравець відбуватиме дворічну дискваліфікацію та не зіграє проти збірної України у стартових матчах кваліфікації на чемпіонат світу.
Дисциплінарний комітет АФК виніс остаточний вердикт по справі казахстанського футболіста Бауржана Ісламхана. Про це повідомляє Sports.kz.
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З чого все почалось?
9 листопада 2020 року в організмі казахстанця був виявлений сторонній препарат, а точніше метилгексамін, який належить до заборонених речовин. Сталось це після одного з матчів азійської Ліги чемпіонів.
Рішення комітету було вкрай суворе – 2-річна дискваліфікація. Вона вступила в дію з 9 листопада. Таким чином, гравець не допоможе збірній Казахстану у відбіркових матчах на мундіаль. Це велика кадрова втрата для збірної країни. Сам Ісламхан спростовує вживання цього препарату, який допомагає набирати м'язову масу.
Кар'єра Ісламхана у збірній Казахстану?27-річний гравець був капітаном та одним із найдосвідченіших у команді. Розпочав свою кар'єру у збірній ще у далекому 2012 році. У футболці головної команди країни провів 46 поєдинків, у яких тричі відзначався у воротах суперників.
Коли ж збірна України грає з казахстанською командою?
- Україна – Казахстан (31 березня)
- Казахстан – Україна (1 вересня)
Команда Андрія Шевченка також поміряється силами з Фінляндією, Францією та Боснією і Герцеговиною.
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