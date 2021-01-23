Український вінгер Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу Вест Хема на матч Кубка Англії. І ще у першому таймі забив гол за "молотобійців"

Головний тренер Вест Хема вирішив використати Ярмоленка як центрального нападника у матчі проти Донкастера.

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Вже на другій хвилині зустрічі Ярмоленко взяв участь в атаці, яка закінчилася голом – відзначився Форнальс.

А на 32-й хвилині Ярмоленко забив сам. Бенрахма віддав пас в розріз у штрафний майданчик на хід Ярмоленку. Уникнувши офсайду, українець в дотик перекинув голкіпера та подвоїв рахунок у матчі.

Для Ярмоленка це третій гол за Вест Хем в цьому сезоні. Але забивав він лише у кубкових матчах, поки не відзначившись в матчах АПЛ. До цього він двічі забив у ворота Халла в матчі Кубка футбольної ліги.

Відео голу Ярмоленка