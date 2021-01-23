У суботу, 23 січня, відбувся жіночий масстарт у рамках етапа Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці. Єдиною представницею України у цій гонці стала Юлія Джима.

Перемогу в гонці здобула француженка Жюлія Сімон, яка виграла другий масстарт поспіль на етапах Кубка світу, пише 24 канал.

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"Срібло" виборола шведка Ганна Еберг, програвши на фініші Сімон. Третє місце та "бронза" у німкені Лізи-Терези Гаузер. Росіянка Міронова прикро втратила перемогу, зробивши два промахи на останній стрільбі.

Як виступила Юлія Джима

Українка Юлія Джима вдало розпочала гонку, закривши 5 з 5 на першому вогневому рубежі, але з невідомих причин затрималася на "лежці" і відстала від лідерів на 18 секунд.

На другій стрільбі Юлія знову продемонструвала свою майстерність і закрила всі мішені. Однак, їй так не вдалося скоротити відставання від лідерів (+22 секунди та 11 позиція).

Третій вогневижий рубіж українка знову пройшла на відмінно, піднявшись вже на 8 місце.

Перед заключним вогневим рубежем Джима зазнала прикрого падіння на трасі, наїхавши на лижі суперниці. Останній постріл українки у гонці виявився невдалим і вона заробила коло штрафу, але змогла до фінішу вирвати місце в топ-10.

Результати жіночого масстарту в Антхольці

1. Жюлія Сімон (Франція) 37:05.5

2. Ганна Еберг (Швеція) + 0,2

3. Ліза-Тереза Гаузер (Німеччина) + 3.5

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10. Юлія Джима (Україна) +56.6