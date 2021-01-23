У суботу, 23 січня, лідер чемпіонату Італії Мілан приймав на власному полі Аталанту українця Руслана Маліновського. Матч закінчився розгромною перемогою гостей.

Мілан – Аталанта 0:3

Голи: Ромеро, 26, Ілічич, 53 (пен), Сапата, 77

Мілану в цьому матчі потрібна була перемога, щоб втриматися на першому місці. Аталанта ж прагнула піднятися вище у турнірній таблиці, відірвавшись від Ювентуса та Наполі. Краще це вдалося команді з Бергамо.

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Відкрити рахунок Аталанті вдалося всередині першого тайму. Після розіграшу стандарту послідував навіс у штрафний майданчик, і Ромеро зумів пробити у падінні головою, вирвавшись з-за спини суперника. М'яч пролетів під ногою Доннарумми.

У другому таймі у ворота Мілану було призначено пенальті. Після ударі Ілічича м'яч підлетів у повітря. Нападник Аталанти боровся за позицію, але отримав удар в обличчя від Кессьє. Арбітр одразу ж призначив пенальті. Сам Ілічич і реалізував удар з позначки.

А на 77-й хвилині рахунок став розгромним – Сапата отримав розрізний пас на хід від Ромеро та чітко переграв голкіпера.

Руслан Маліновський за всім цим дивився з лави запасних. І вийшов на поле аж на 90+1 хвилині. Він відіграв ще п'ять хвилин, які компенсував арбітр, але нічим небезпечним не відзначився.

Відеоогляд матчу Мілан – Аталанта

Мілан програв, але поки залишається на першому місці. Аталанта піднялася на четверту сходинку. Але в Юве та Наполі на два матчі менше.

Ібрагімович же перервав свою серію із дев'яти матчів поспіль, коли він забивав голи, виходячи у стартовому складі.