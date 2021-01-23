Футболіст збірної Франції Грізманн підтримав 15-річного українця, якого жорстоко побили у Парижі
У Парижі жорстоко побили 15-літнього українця. Хлопець перебуває у важкому стані після нападу. Не зміг залишитися повз такої жорстокості нападник збірної Франції та іспанської Барселони Антуан Грізманн.
Побитим виявився 15-літній українець Юрій.
Як це було Десятеро з битами проти одного: відео жорстокого побиття 15-річного українця в Парижі 18+
Цей напад викликав значне обурення. Українські дипломати звернулися до французьких правоохоронців знайти та покарати винних. До обговорення щодо цього нападу долучилося чимало політиків.
Слова підтримки висловив і футболіст Антуан Грізманн.
"Нестерпна подія. Сили тобі, Юрію, та швидшого одужання", – опублікував Грізманн побажання українцю у твіттері
Що відомо про напад на українського підлітка у Парижі
- Біля Ейфелевої вежі у Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного українця. Він у той час повертався з навчання додому.
- Момент нападу потрапив на відео. На ньому видно як група людей, цілком можливо підлітків, повалила на землю хлопця та почала його бити.
- Вони завдавали удари як руками та ногами, так і палицями. А також холодною зброєю.
- Нападників було близько десяти
- Внаслідок нападу українець потрапив до лікарні. Він у важкому стані та в комі. У нього числені травми та ушкодження. У кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Лікарі оцінюють його стан як критичний.
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