У Парижі жорстоко побили 15-літнього українця. Хлопець перебуває у важкому стані після нападу. Не зміг залишитися повз такої жорстокості нападник збірної Франції та іспанської Барселони Антуан Грізманн.

Побитим виявився 15-літній українець Юрій.

Як це було Десятеро з битами проти одного: відео жорстокого побиття 15-річного українця в Парижі 18+

Цей напад викликав значне обурення. Українські дипломати звернулися до французьких правоохоронців знайти та покарати винних. До обговорення щодо цього нападу долучилося чимало політиків.

Слова підтримки висловив і футболіст Антуан Грізманн.

"Нестерпна подія. Сили тобі, Юрію, та швидшого одужання", – опублікував Грізманн побажання українцю у твіттері

Des images insoutenables . Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Що відомо про напад на українського підлітка у Парижі