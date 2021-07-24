Відкриття Олімпіади-2020, старт нового сезону УПЛ: новини спорту 23 липня
Джерело:24 канал
У п'ятницю, 23 липня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
У Токіо відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор
У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор-2020. Церемонія відкриття Олімпіади-2020 відбулася на Олімпійському національному стадіоні.
До слова Церемонія відкриття Олімпіади-2020: фото з виходу України
Грандіозне шоу вперше в історії відбулося за порожніх трибунах. Вболівальники не змогли потрапити на стадіон через заходи безпеки, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Парад спортсменів цього разу був рекордно довгий – понад 2 години. Причина у необхідність дотримуватися соціальної дистанції. Традиційно першою вийшла збірна Греції, після якої нейтральні спортсмени.
Прапор України на відкритті понесли представниця кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин.
- Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Україну представлять 158 атлетів у 25 видах спорту.
Львів та Маріуполь відкрили новий сезон УПЛ
23 липня матчем між ФК Львів та Маріуполем стартував новий сезон української Прем'єр-ліги. Команди розписали мирову на "Арені Львів".
- Вже на дев'ятій хвилині Маріуполь вийшов вперед. Після пасу на порожні ворота від Топалова, відзначитися вдалося Кулакову.
- Але господарі поля встигли відігратися ще в першому таймі. На 32-й хвилині Ременяк завершив подачу Ернеста з лівого флангу ударом головою, 1:1.
- Другий тайм видався не таким багатим на небезпечні моменти, як перша половина гри. Наставники обох команд в останні десять хвилин намагалися змінити хід зустрічі, проводячи заміни, але результат залишився незмінним, 1:1.
Олімпік офіційно виступатиме у Першій лізі
Донецький Олімпік не зник з футбольної карти України. Клуб знявся з УПЛ, але продовжить свої виступи у Першій лізі.
Вже 25 липня Олімпік зіграє свій перший матч. Суперником донеччан буде Кривбас. У клубі пообіцяли, що поступово фанати будуть знайомитись із новим керівництвом, тренерським штабом та футболістами.Домашні поєдинки клуб проводитиме на стадіоні імені Баннікова, що у Києві.
Крим повернули Україні на сайті Олімпіади
На офіційному сайті Олімпіади-2020 виправили обурливу помилку з мапою України, ні якій Крим був відділений. Тепер кордон стерли.
Після скандалу через зображення окупованого Криму мапа Olympics Cheer Zone взагалі зникла з сайту. Однак згодом її повернули вже без помилки.
Карту розмістили на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Між Україною та півостровом була проведена межа. Це викликало неабияке обурення в мережі.