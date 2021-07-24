Відкриття Олімпіади-2020, старт нового сезону УПЛ: новини спорту 23 липня

У п'ятницю, 23 липня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

У Токіо відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор

У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор-2020. Церемонія відкриття Олімпіади-2020 відбулася на Олімпійському національному стадіоні.

До слова Церемонія відкриття Олімпіади-2020: фото з виходу України

Грандіозне шоу вперше в історії відбулося за порожніх трибунах. Вболівальники не змогли потрапити на стадіон через заходи безпеки, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Парад спортсменів цього разу був рекордно довгий – понад 2 години. Причина у необхідність дотримуватися соціальної дистанції. Традиційно першою вийшла збірна Греції, після якої нейтральні спортсмени.

Прапор України на відкритті понесли представниця кульової стрільби Олена Костевич і шпажист Богдан Нікішин.

Олімпійські ігри у Токіо триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Україну представлять 158 атлетів у 25 видах спорту.

Львів та Маріуполь відкрили новий сезон УПЛ

23 липня матчем між ФК Львів та Маріуполем стартував новий сезон української Прем'єр-ліги. Команди розписали мирову на "Арені Львів".

Вже на дев'ятій хвилині Маріуполь вийшов вперед. Після пасу на порожні ворота від Топалова, відзначитися вдалося Кулакову.

Але господарі поля встигли відігратися ще в першому таймі. На 32-й хвилині Ременяк завершив подачу Ернеста з лівого флангу ударом головою, 1:1.

Другий тайм видався не таким багатим на небезпечні моменти, як перша половина гри. Наставники обох команд в останні десять хвилин намагалися змінити хід зустрічі, проводячи заміни, але результат залишився незмінним, 1:1.

Олімпік офіційно виступатиме у Першій лізі

Донецький Олімпік не зник з футбольної карти України. Клуб знявся з УПЛ, але продовжить свої виступи у Першій лізі.

Вже 25 липня Олімпік зіграє свій перший матч. Суперником донеччан буде Кривбас. У клубі пообіцяли, що поступово фанати будуть знайомитись із новим керівництвом, тренерським штабом та футболістами.

Крим повернули Україні на сайті Олімпіади

Домашні поєдинки клуб проводитиме на стадіоні імені Баннікова, що у Києві.

На офіційному сайті Олімпіади-2020 виправили обурливу помилку з мапою України, ні якій Крим був відділений. Тепер кордон стерли.

Після скандалу через зображення окупованого Криму мапа Olympics Cheer Zone взагалі зникла з сайту. Однак згодом її повернули вже без помилки.

Карту розмістили на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Між Україною та півостровом була проведена межа. Це викликало неабияке обурення в мережі.