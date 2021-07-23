Після скандалу через зображення окупованого Криму мапа Olympics Cheer Zone взагалі зникла з сайту. Однак згодом її повернули вже без помилки.
До речі З сайту Олімпіади зникла скандальна карта, що відділяла Крим від України
Детальніше про скандал
Карту розмістили на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Між Україною та півостровом була проведена межа. Це викликало неабияке обурення в мережі.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на інцидент. Доручили послам у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.
Крим повернули Україні / Скриншот із сайту Олімпіади
Олімпіада у Токіо: коротко
- Олімпійські ігри стартують у Токіо 23 липня. Вони триватимуть до 8 серпня.
- Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.
- До слова, офіційна церемонія відкриття почнеться о 14:00 23 липня.
Попередні схожі скандали
- У липні 2021 року в україномовній версії онлайн-енциклопедії Вікіпедія помітили карту Росії з українським Кримом. В інстаграмі на сторінці, яка позиціює себе як офіційне представництво JBL – карту України без Криму й Донбасу. Згодом у JBL Ukraine вибачились, а у Вікіпедії пообіцяли розібратись.
- Український онлайн-сервіс Hotline у травні опублікував карту України без тимчасово окупованого півострова. Проте компанія таки вибачилась та заявила, що Крим – це Україна.
- 30 червня Київський залізничний вокзал теж опинився в епіцентрі скандалу. Там продавали російський журнал, у якому на опублікованій карті окупований півострів Крим зобразили у складі Росії.