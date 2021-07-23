Після скандалу через зображення окупованого Криму мапа Olympics Cheer Zone взагалі зникла з сайту. Однак згодом її повернули вже без помилки.

До речі З сайту Олімпіади зникла скандальна карта, що відділяла Крим від України

Детальніше про скандал

Карту розмістили на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Між Україною та півостровом була проведена межа. Це викликало неабияке обурення в мережі.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на інцидент. Доручили послам у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.



Крим повернули Україні / Скриншот із сайту Олімпіади

Олімпіада у Токіо: коротко

Олімпійські ігри стартують у Токіо 23 липня. Вони триватимуть до 8 серпня.

Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 спортсменів у 25 видах спорту.

До слова, офіційна церемонія відкриття почнеться о 14:00 23 липня.

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