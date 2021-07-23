Новий виклик для Олімпіка
Донецький клуб на своєму офіційному сайті опублікував заяву про виступи команди у Першій лізі. Вже 25 липня Олімпік зіграє свій перший матч. Суперником донеччан буде Кривбас.
До теми В Олімпіка буде новий президент та інвестор, – Владислав Гельзін
Дорогі друзі. Раді Вам повідомити, що клуб продовжить своє існування. Одна з найкрасивіших емблем серед футбольних команд України вже красується на сайті Першої ліги. Саме під егідою ПФЛ оновлена донецька команда виступить у новому сезоні,
– йдеться у повідомленні.
У клубі пообіцяли, що поступово фанати будуть знайомитись із новим керівництвом, тренерським штабом та футболістами.
- Відзначимо, що сезон-2020/2021 Олімпік завершив на передостанній сходинці. Довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності аж на 5 років. Все через скандал у грі проти Шахтаря.
- Власник команди намагався увірватися до суддів у перерві матчу, а після гри в прямому ефірі вилаяв роботу арбітрів.