Новий виклик для Олімпіка

Донецький клуб на своєму офіційному сайті опублікував заяву про виступи команди у Першій лізі. Вже 25 липня Олімпік зіграє свій перший матч. Суперником донеччан буде Кривбас.

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Дорогі друзі. Раді Вам повідомити, що клуб продовжить своє існування. Одна з найкрасивіших емблем серед футбольних команд України вже красується на сайті Першої ліги. Саме під егідою ПФЛ оновлена донецька команда виступить у новому сезоні,

– йдеться у повідомленні.

У клубі пообіцяли, що поступово фанати будуть знайомитись із новим керівництвом, тренерським штабом та футболістами.

Домашні поєдинки клуб проводитиме на стадіоні імені Баннікова, що у Києві.