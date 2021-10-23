Смерть Сергія Морозова, Гармаша викличуть у збірну України: новини спорт 22 жовтня

У п'ятницю, 22 жовтня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Помер Сергій Морозов

Легендарний український футболіст, тренер і експерт телеканалів "Футбол" Сергій Морозов пішов з життя 22 жовтня 2021 року. Йому був 71 рік.

До слова Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Росії

Причиною смерті Сергія Морозова стали наслідки коронавірусу.

Що відомо про Морозова

Морозов був вихованцем київського Динамо. Виступав на позиції півзахисника. Але за головну команду так і не зіграв жодного матчу. Все через перелом ноги, який отримав в товариському матчі.

У 1968 році перейшов у вінницький Локомотив. Далі в кар'єрі була чернігівська Десна.

У 1971 році став гравцем Зорі, яка в 1972 році виграла чемпіонат СРСР. 1972 року зіграв єдиний в кар'єрі матч за збірну СРСР. В цьому ж році був серед кандидатів до збірної на чемпіонат Європи 1972, однак, через перелом ключиці до складу так і не потрапив

У 1973 році отримав повістку в армію, відтак з 1974 до 1977 року виступав за московське ЦСКА.

У 1978 році розпочав тренерську кар'єру. Після відновлення Незалежності працював з низкою українських клубів, серед яких ЦСКА, Борисфен, Прикарпаття, Ворскла та черкаський Дніпро. Також тренував в Німеччині, Туркменістані та Китаї.

З вересня 2008 року працював експертом на каналі "Футбол".

Денис Гармаш отримає виклик до збірної України

Збірна України отримає підсилення перед заключним матчем відбору на чемпіонат світу з футболу. До лав команди викличуть півзахисника збірної України Дениса Гармаша.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков особисто поспілкувався з Гармашем щодо можливості виступів за збірну України. Півзахисник дав згоду допомогти команді у листопадових матчах.

Варто відзначити, що в Гармаша в активі 30 матчів за збірну України, в яких він забив два голи. Але востаннє на поле за збірну України півзахисник виходив ще чотири роки тому – 14 жовтня 2017 року проти Хорватії. Тоді українці вдома програли 0:2.

В цьому сезоні Гармаш зіграв за Динамо у 10 матчах чемпіонату (але лише в чотирьох – в стартовому складі), в яких встиг відзначитися 5 забитими голами. Ще три матчі він зіграв в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, перед тим була інформація, що Петраков вирішив запросити до збірної України й Руслана Маліновського, з яким в нього був конфлікт.

Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй

Збірна України з футболу в наступному розіграші Ліги націй виступить в дивізіоні B. Напередодні жеребкування "синьо-жовті" дізналися імена потенційних суперників.

В цьому розіграші Ліги націй знову виступить 55 національних збірних. Як і в попередньому циклі, їх розбили на дивізіони А, В, С та D. У перших трьох буде 16 команд, в дивізіоні D – сім.

У дивізіонах A, B та C команди поділять на чотири групи по чотири команди в кожній (у дивізіоні D будуть дві групи – в одній буде чотири команди, в іншій – три).

Хто може випасти Україні

Перед жеребкуванням усі команди по дивізіонах поділили по кошиках за рейтингом збірних за підсумками Ліги націй-2020/2021. Україна в цьому розіграші виступить в дивізіоні B, де вона потрапила до першого кошика. Відтак у суперники наша команда отримає по одній команді з другого, третього та четвертого кошиків. Виняток – збірна Росії, яку розводять з українцями.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Українець Ілля Ковтун здобув бронзу на дебютному чемпіонаті світу

Церемонія жеребкування Ліги націй-2022/2023 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре (початок о 19.00 за київським часом).

Український гімнаст Ілля Ковтун дебютував на чемпіонаті світу, здобувши бронзову нагороду. Це лише друга медаль на чемпіонатах світу для України за часів відновлення Незалежності.

Ілля Ковтун став третім в індивідуальному багатоборстві. Він поступився лише китайцю Чжан Бохену та господарю турніру японцю Даікі Хасімото, який до цього став олімпійським чемпіоном в Токіо-2020.

Переможця визначали за сумою балів за виступи на всіх шести снарядах: у вільних вправах, на коні, кільцях, в опорному стрибку, на паралельних брусах та поперечині.

У фінал змагань Ковтун пройшов п'ятим з результатом 83,565. Але вже у фіналі зумів покращити свій результат – 84,899.