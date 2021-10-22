Ілля Ковтун став третім в індивідуальному багатоборстві. Він поступився лише китайцю Чжан Бохену та господарю турніру японцю Даікі Хасімото, який до цього став олімпійським чемпіоном в Токіо-2020.

До теми 18-річна українська гімнастка потрапила у топ-10 на чемпіонаті світу

Переможця визначали за сумою балів за виступи на всіх шести снарядах: у вільних вправах, на коні, кільцях, в опорному стрибку, на паралельних брусах та поперечині.

У фінал змагань Ковтун пройшов п'ятим з результатом 83,565. Але вже у фіналі зумів покращити свій результат – 84,899.

Для 18-літнього Ковтуна це перша медаль чемпіонату світу. І лише друга медаль в багатоборстві для України на чемпіонатах світу. До цього єдиним медалістом був Олег Верняєв, який теж виборював бронзу у 2019 році.

У 2021 році Ковтун став бронзовим призером у багатоборстві на чемпіонаті Європи.