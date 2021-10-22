Головний тренер збірної України Олександр Петраков особисто поспілкувався з Гармашем щодо можливості виступів за збірну України. Півзахисник дав згоду допомогти команді у листопадових матчах.

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У листопаді збірна України проведе дві ігри. 11 листопада в Одесі зіграє товариський матч проти Болгарії. Після цього 16 листопада на українців очікує матч проти Боснії та Герцеговини на виїзді. В цьому матчі може вирішитися, чи зуміє збірна України продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат світу (нам потрібна перемога, у випадку нічиї слід дивитися на результати інших матчів в групі).

Варто відзначити, що в Гармаша в активі 30 матчів за збірну України, в яких він забив два голи. Але востаннє на поле за збірну України півзахисник виходив ще чотири роки тому – 14 жовтня 2017 року проти Хорватії. Тоді українці вдома програли 0:2.

В цьому сезоні Гармаш зіграв за Динамо у 10 матчах чемпіонату (але лише в чотирьох – в стартовому складі), в яких встиг відзначитися 5 забитими голами. Ще три матчі він зіграв в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, перед тим була інформація, що Петраков вирішив запросити до збірної України й Руслана Маліновського, з яким в нього був конфлікт.