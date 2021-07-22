Концерти знищили газон стадіону в Одесі
Футбольне поле одеського Чорноморця у жахливому стані. 17 липня на цьому стадіоні відбувся концерт Monatik. Газон більше схожий на город, а не поле для футболу.
До теми Газон стадіону "Чорноморець" в Одесі в жахливому стані після концертів: фото
Вже у суботу, 24 липня, на цьому стадіоні відбудеться ще один концерт – Макса Коржа. Одеському клубу нічого не залишалось, як перенести домашній поєдинок з Дніпром-1 у Дніпро. Номінальним господарем поля залишається Чорноморець, не зміниться і транслятор поєдинку другого туру – телеканал "Футбол".
У Чорноморця також є чималі проблеми з фанатами. Уболівальники пригрозили клубу зірвати матч. Сталось це після того, як одеська команда взяла відразу 12 футболістів київського Динамо.
- Наразі невідомо, скільки потрібно часу, щоб бодай трохи покращити якість газону в Одесі. Наступний поєдинок "моряки" повинні провести за графіком вдома 21 серпня проти Шахтаря.
- Чорноморець із сезону-2018/2019 не виступав в УПЛ.