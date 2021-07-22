Концерти знищили газон стадіону в Одесі

Футбольне поле одеського Чорноморця у жахливому стані. 17 липня на цьому стадіоні відбувся концерт Monatik. Газон більше схожий на город, а не поле для футболу.

До теми Газон стадіону "Чорноморець" в Одесі в жахливому стані після концертів: фото

Вже у суботу, 24 липня, на цьому стадіоні відбудеться ще один концерт – Макса Коржа. Одеському клубу нічого не залишалось, як перенести домашній поєдинок з Дніпром-1 у Дніпро. Номінальним господарем поля залишається Чорноморець, не зміниться і транслятор поєдинку другого туру – телеканал "Футбол".

У Чорноморця також є чималі проблеми з фанатами. Уболівальники пригрозили клубу зірвати матч. Сталось це після того, як одеська команда взяла відразу 12 футболістів київського Динамо.