В одиночних змаганнях Україну представлятимуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, у парних – Світоліна / Ястремська та сестри Кіченок.

До слова Тести, маски та складний клімат: Світоліна розповіла про умови у Токіо перед Олімпіадою

Суперниці українок

Еліна Світоліна (№6) отримала четвертий номер посіву і в першому колі зустрінеться з Лаурою Зігемунд (№61) з Німеччини. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро українка дійшла до чвертьфіналу, поступившись Петрі Квітовій.

Даяна Ястремська (№46) дебютує в олімпійському турнірі матчем проти канадки Лейли Фернандес (№72).

Світоліна і Ястремська в першому колі парного турніру зіграють проти француженок Алізе Корне та Фіони Ферро.

Людмила Кіченок і Надія Кіченок на старті зустрінуться з представницями Індії Санією Мірзою та Анкіта Райною. Для сестер Кіченок це друга Олімпіада: у 2016 році українки програли в першому колі китаянкам Сюй Іфань та Чжен Сайсай.