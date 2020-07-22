Збірна України дізналася, де зіграє матч Ліги націй зі Швейцарією
Збірна України з футболу дізналася, де зіграє виїзний матч Ліги націй з командою Швейцарії. Швейцарська футбольна асоціація оголосила місце проведення останніх двох домашніх поєдинків у Лізі націй.
За повідомленням офіційного сайту ШФА, збірна Швейцарії прийматиме Україну в Люцерні 17 листопада. Початок матчу о 21:45.
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Поєдинок Швейцарія – Україна пройде на "Свісспорарені".
Багатофункціональний стадіон є домашньоою ареною ФК "Люцерн". Стадіон побудований протягом 2009-2011 років на місці колишнього стадіону "Аллменд".
Стадіон вміщає 16 800 людей.
Календар матчів збірної України у Лізі націй
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. (Місце не визначено).
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорареніа.