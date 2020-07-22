Збірна України дізналася, де зіграє матч Ліги націй зі Швейцарією / fussballinfos.ch

Збірна України з футболу дізналася, де зіграє виїзний матч Ліги націй з командою Швейцарії. Швейцарська футбольна асоціація оголосила місце проведення останніх двох домашніх поєдинків у Лізі націй.