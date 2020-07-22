Український боксер Сергій Дерев'янченко повернеться у ринг восени 2020 року. Українець зустрінеться з Джермаллом Чарло в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, який належить американцю.

Коли бій Дерев'янченка

Американський телеканал Showtime готує шоу з двома великими боями. В одному з них повинен виступити 34-річний Дерев'янченко, інформує Xsport.

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Інсайдер Ден Рафаель повідомляє, що турніри від Showtime пройдуть у казино Mohegan Sun у штаті Коннектикут, США.

Рафаель, з посиланням на джерела в телекомпанії, розповів, що турніри очолять бої Чарло – Дерев'янченко і Джервонта Девіс – Лео Санта Крус.

Відповідну інформацію підтвердив також інсайдер Майк Коппінджер.

За його словами, поєдинок Чарло і Дерев'янченка відбудеться у вересні. Він буде показаний за схемою PPV (плата за перегляд).

Що відомо про Чарло? 30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.

Останній шанс Дерев'янченка?

Дерев'янченко за два роки змарнував дві спроби стати чемпіоном світу у середній вазі. Українець двічі програвав поєдинки за титул IBF.

У жовтні 2018 року Дерев'янченко програв Деніелю Джейкобсу, який у підсумку "віддав" титул Саулю Альваресу.

Через рік Дерев'янченко отримав другий шанс виграти титул IBF. Команда Сергія не домовилися про бій з Альваресом, внаслідок чого IBF забрала титул у мексиканця.

Українець вийшов на бій проти Геннадія Головкіна. Сергій програв суперечливим рішенням суддів, хоча більшість експертів переконані, що Головкін не переміг.

Через видовищний виступ у поєдинку із зірковим Головкіним Дерев'янченко привернув до себе увагу не тільки Чарло, але й Альвареса.