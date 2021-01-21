Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу. На рахунку португальського нападника 760 голів. Забивав він і у ворота українських команд.

В єврокубках Роналду забив 137 голів. Найбільше – у ворота Ювентуса, за який він виступає з 2018 року – 10. Забив він їх за сім матчів, граючи проти туринців. Двічі – у фіналі ліги чемпіонів 2017 року.

Нагадаємо Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу

Ще по 9 голів від нього пропустили нідерландський Аякс та німецька Баварія.

Найбільш непоступливою виявилася португальська Бенфіка. Проти цієї команди він грав чотири рази (338 хвилин), але жодного разу так і не зумів забити.

Страждали від Роналду й українські клуби – Динамо та Шахтар. Перші пропустили від нього чотири рази. "Гірників" він засмучував п'ять разів.

Динамо – Манчестер Юнайтед 2:4. 23 жовтня 2007 року

Гол: Рінкон, 34, Бангура, 78 – Фердінанд, 10, Руні, 18, Роналду, 41, 68 (пен.)

Гол: Рінкон, 34, Бангура, 78 – Фердінанд, 10, Руні, 18, Роналду, 41, 68 (пен.) Манчестер Юнайтед – Динамо 4:0. 7 листопада 2007 року

Голи: Піке, 31, Тевес, 38, Руні, 76, Роналду, 87

Голи: Піке, 31, Тевес, 38, Руні, 76, Роналду, 87 Реал – Шахтар 4:0. 15 вересня 2015 року

Голи: Бензема, 30, Роналду, 55 (пен.), 63 (пен.), 81

Голи: Бензема, 30, Роналду, 55 (пен.), 63 (пен.), 81 Шахтар – Реал 3:4. 25 листопада 2015 року

Голи: Тейшейра, 77 (пен.), 88, Дентіньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модріч, 50, Карвахаль, 52

Голи: Тейшейра, 77 (пен.), 88, Дентіньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модріч, 50, Карвахаль, 52 Ювентус – Динамо 3:0. 2 грудня 2020 року

Голи: К'єза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

Варто додати, що гол у ворота Динамо за Ювентус став ювілейний для Роналду – 750-им. Хоча була підозра, що забив він гол з положення поза грою. Але повтор, який би підтвердив чи спростував ці слова, так і не показали під час трансляції.



Роналду забив 760 голів за кар'єру / Ілюстрація 24 каналу

Відзначимо, що три з дев'яти голів у цих матчах Роналду забив з пенальті. І саме з пенальті він забив свій єдиний гол у ворота збірної України. Це було у Києві 14 жовтня 2019 року. Збірна України приймала Португалію у відборі на Євро-2020. І перемогла 2:1.