Як нагороджували Юлію Джиму: відео
Українська біатлоністка Юлія Джима здобула 25-у медаль на етапах Кубка світу у своїй кар'єрі. У четвер, 21 січня, Джима здобула "срібло" в індивідуальній гонці в італійському Антхольці.
30-річна Джима єдина з 93-х біатлоністок подолала чотири вогневі рубежі без жодного промаху. Про це повідомляє 24 канал.
Як це було Українка Джима виграла срібло жіночої індивідуалки в Антхольці
Джима програла Лізі-Терезі Хаузер з Австрії 43 секунди. Слід зазначити, що в Хаузер була хвилина штрафу.
Після гонки Юлія взяла участь у традиційній церемонії нагородження. Всього у церемонії брали участь шість біатлоністок. У так званій квітковій церемонії беруть участь шість найкращих біатлоністок в гонці.
Дивіться відео нагородження Юлії Джими
Що відомо про виступ Джими
- Юлія принесла Україні першу медаль у сезоні-2020/2021. Досі найкращим виступом українців у цьому сезоні було шосте місце Дмитра Підручного у спринті.
- Для Джими "срібло" в Антхольці стало четвертим в індивідуальних гонках на етапах Кубка світу.
- Завдяки вдалому виступу Юлія піднялася на 24-е місце у загальному заліку. Також Джима пройшла у мас-старт, який відбудеться 23 січня.
- Додамо, що Юлія претендує на малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок. У цьому заліку Джима посідає друге місце і програє італійці Доротеї Вірер 18 очок.
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