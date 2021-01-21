Українська біатлоністка Юлія Джима здобула 25-у медаль на етапах Кубка світу у своїй кар'єрі. У четвер, 21 січня, Джима здобула "срібло" в індивідуальній гонці в італійському Антхольці.

30-річна Джима єдина з 93-х біатлоністок подолала чотири вогневі рубежі без жодного промаху. Про це повідомляє 24 канал.

Як це було Українка Джима виграла срібло жіночої індивідуалки в Антхольці

Джима програла Лізі-Терезі Хаузер з Австрії 43 секунди. Слід зазначити, що в Хаузер була хвилина штрафу.

Після гонки Юлія взяла участь у традиційній церемонії нагородження. Всього у церемонії брали участь шість біатлоністок. У так званій квітковій церемонії беруть участь шість найкращих біатлоністок в гонці.

Дивіться відео нагородження Юлії Джими

Many congratulations to the Top 6 of the women's Individual in @biathlonantholz - enjoy a well deserved day of rest tomorrow! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hz7SIJshha — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Що відомо про виступ Джими