Збірна України завоювала 7 золотих медалей
На чемпіонаті Європи у Сараєво українська команда була представлена максимальною кількістю атлетів – 16 хлопців та 13 дівчат.
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Збірна України завоювала 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород.
Чемпіони Європи
- Артем Міхальов (40 кг)
- Васіф Керімов (46 кг)
- Іван Безуглий (54 кг)
- Кіра Макогоненко (42 кг)
- Уляна Безфамільна (46 кг)
- Юлія Ступакова (54 кг)
- Анастасія Таран (60 кг)
Срібні призери
- Давид Жигжжавін (42 кг)
- Відаді Зейнієв (44 кг)
- Вячеслав Борщевський (52 кг)
- Анатолій Бегунов (57 кг)
- Олександр Третьяков (70)
- Валерія Локтіонова (36 кг)
- Таїсія Покусай (40 кг)
- Уляна Овсепян (44 кг)
- Марія Панасенко (48 кг)
Бронзові призери
- Дмитро Карабцов (48 кг)
- Тимур Карайван (50 кг)
- Кирило Романій (60 кг)
- Карім Гусейнов (63 кг)
- Олександр Слесарєв (80 кг)
- Богдан Бойченко (90 кг)
- Дар'я Коваленко (38 кг)