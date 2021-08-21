Збірна України завоювала 7 золотих медалей

На чемпіонаті Європи у Сараєво українська команда була представлена максимальною кількістю атлетів – 16 хлопців та 13 дівчат.

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Збірна України завоювала 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород.

Чемпіони Європи

  • Артем Міхальов (40 кг)
  • Васіф Керімов (46 кг)
  • Іван Безуглий (54 кг)
  • Кіра Макогоненко (42 кг)
  • Уляна Безфамільна (46 кг)
  • Юлія Ступакова (54 кг)
  • Анастасія Таран (60 кг)

Срібні призери

  • Давид Жигжжавін (42 кг)
  • Відаді Зейнієв (44 кг)
  • Вячеслав Борщевський (52 кг)
  • Анатолій Бегунов (57 кг)
  • Олександр Третьяков (70)
  • Валерія Локтіонова (36 кг)
  • Таїсія Покусай (40 кг)
  • Уляна Овсепян (44 кг)
  • Марія Панасенко (48 кг)

Бронзові призери

  • Дмитро Карабцов (48 кг)
  • Тимур Карайван (50 кг)
  • Кирило Романій (60 кг)
  • Карім Гусейнов (63 кг)
  • Олександр Слесарєв (80 кг)
  • Богдан Бойченко (90 кг)
  • Дар'я Коваленко (38 кг)